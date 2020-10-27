Нечищеные дороги и пробки: как Челябинск переживает первый сильный снегопад

На дорогах Челябинска - снежное месиво. Фото: сообщество "Челябинский транспорт".
На Южный Урал нагрянула непогода. Температура упала чуть ниже нуля, что само себе и неплохо, но вот эта метель! Она заносит снегом дороги, рвет электрические провода, парализовала воздушную гавань и останавливает общественный транспорт. Смотрим фотоподборку снежных напастей.
По сообщениям мэрии, на улицы Челябинска уже вышли полторы сотни специальных машин: погрузчики, самосвалы и автогрейдеры. Но они не справляются. На дорогах — снежная каша, в которой вязнут машины и пешеходы.
Пешеходы идут по снежной каше.
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
В сквере на улице Орджоникидзе, напротив детской школы искусств № 1, ветер повалил тяжелые скамейки.
— Конечно, может быть, виноват не ветер, а руки тех, кто устанавливал эти лавки, — иронизируют горожане.
Но сути дела это не меняет. На место нужно вызывать ремонтный десант.
Сквер на Орджоникидзе. Фото: сообщество "Изнанка Челябинска", ВК.
А где-то валит старые деревья. Так что не забывайте про свою безопасность. Синоптики говорят, что отдельные порывы ветра достигают сегодня 20 метров в секунду.
Не обошлось без упавших деревьев. Фото: emeldinov.
На Блюхера, у областной больницы, традиционная пробка.
Пробка на Блюхера. Фото: читатель КП-Челябинск.
На перекрестке Труда и Российской сошел с рельсов трамвай. Виноват ли в данном случае снег, знает только вагоновожатый.
В центре Челябинска трамвай сошел с рельсов. Фото: сообщество "Челябинский транспорт".
В соседнем Копейске ветер сдул железную остановку.
В Копейске сдуло металлическую остановку. Фото: сообщество "Подслушано Копейск".
А с этой остановки на улице 40 лет Победы в Челябинске ветер не сдувал крышу. Ее там не было вообще. Челябинцы просят власти отремонтировать остановку. От ветра и снег здесь больше нигде не спрятаться.
Остановка без крыши. Но ветер не виноват. Фото: Анечка Воронина.
Хорошо, что к вечеру метель все же закончится.
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