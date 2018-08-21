«Срок за стихи и домашние задания»: скандальной учительнице из Златоуста вынесли приговор

СЕГОДНЯ 08:41 2018-08-21T08:51:17+03:00

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21 августа в Челябинской области завершился громкий процесс над учителем. Татьяну Порсеву из Златоуста признали виновной в издевательстве над учениками и приговорили к двум годам лишения свободы условно. Также ей запрещено заниматься педагогикой в ближайшие два года, сообщили в Златоустовском городском суде.

Порсеву обвиняли по двум уголовным статьям: «причинение тяжкого вреда здоровью» и «ненадлежащее воспитание несовершеннолетних». Газета «Комсомольская правда — Челябинск» вспоминает хронику скандала.

ПЕРВЫЙ РАЗ ДЕЛО ЗАВЕРНУЛИ

До летних каникул 2016 года оставались считанные дни, когда в прокуратуру прилетела виртуальная анонимка на суперзаслуженного учителя начальных классов Татьяну Порсеву. Кто-то пожаловался на то, что она издевается над своими учениками. Ревизоры рьяно взялись за дело и накопали деталей на уголовное дело!

— Задавала первоклашкам домашние задания и заставляла их постоянно зубрить стихи. А по закону такая нагрузка запрещена для столь раннего возраста. Также учительницу подозревали в психологическом и физическом воздействии на учеников, — рассказали в прокуратуре.

Тут Татьяна Леонидовна превратилась в символ: педагог советской закалки против современной образовательной системы, в которой как известно, все очень шершаво. Кроме бывших выпускников на защиту опального учителя поднялась общественность. Заводить уголовное дело из-за домашки и стихов — кощунство. И вообще, учитель опытный, давно работает…

Но прокуратура разъяснила, мол, стихи — разговор отдельный, за такое в тюрьму на сажают и максимум что, светит — служебный выговор. А вот давление на неокрепшие умы уже приравнивается к истязанию. Тогда в «Комсомолку» написали несколько бывших учеников Порсевой, которые столкнулись в детстве с ее «педагогическими хитростями». Мол, могла и накричать, и тетрадкой по лбу ударить. Однако через неделю уголовное дело официально закрыли.

Многие выпускники прходят навестить первого педагога. Фото предоставлены Еленой Никитиной.

МАНТРЫ И ПОБОИ

Через пару недель про Татьяну Леонидовну забыли. И вот опять ее имя и фото по всем каналам: все-таки возбудили два уголовных дела. Первое — за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Пострадавшими проходят десять детей. Второе — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью первоклассницы. Речь идет о глубокой психологической травме.

Жалоба была уже не анонимной. Под ней поставили подписи 13 родителей. На вопрос, где они были раньше, мамы рассказали корреспонденту «КП»:

— Мы думали следствие разберется, но, видимо, давление общества оказалось сильнее.

— Мою дочь Татьяна Леонидовна таскала за ухо, била тетрадью по лицу, грубо брала за плечи.

На защиту деток встали общественники, которые рассказывали прессе подробности:

— У них были специальные речевки, которые ребята повторяли несколько раз в день. «Татьяна Леонидовна строгая, но справедливая», «Нельзя рассказывать то, что происходит в классе», — объяснила член общественной организации «Гражданская инициатива» Наталья Гусева.

Порсеву от работы отстранили без сохранения зарплаты. А потом кто-то поджег ее дом. Гроза первоклашек Татьяна Леонидовна пошла судиться за свою зарплату, но выиграть иск не смогла.

С благодарными выпускниками. Фото предоставлено Еленой Никитиной.

«РОДИТЕЛИ СЛАЛИ SMS С ИЗВИНЕНИЯМИ»

Суд тянулся почти год. В деле 300 страниц, полсотни свидетелей. Татьяна Леонидовна дает интервью «КП — Челябинск». Из ее рассказа невольно следует вывод: обвинение не столь крепко, эмоции родителей поутихли.

— Некоторые признавались: не думали, что все так далеко зайдет. После заседания суда один звонил, извинялся очень. SMS слали извиняющиеся. В оправдательный приговор верю! У нас доказательства, а с той стороны лишь слухи, — говорит учитель.

— У директора монитор, на котором транслируется картинка камер наблюдения из классов. Записи хранятся десять дней. Но тогда прокуратура не посмотрела записи, а сейчас их уже нет. Директор говорит, что на школьной комиссии они просматривали те записи и насилия не увидели, — рассказала адвокат педагога.

Татьяна Порсева 26 лет отработала в школе.

Подождите, но как же пострадавшая девочка, который причинили тяжкий вред здоровью? Татьяна Порсева объясняет свою позицию так:

— Она ни разу не лежала в больнице — какой тут «тяжкий вред»? Перешла в другую школу. Видят ее веселой, посещает несколько кружков. Впечатление, что все срежиссировано. Подставили и родителей, которые написали на меня заявление. Все началось с томика стихов уральского поэта Василия Кузнецова. Мы учили его стихи. На книге был логотип одной политической партии. Общественникам это не понравилось, и они пригласили журналистов. Возможно, подумали, что это пропаганда на уроках. А потом предоставили следствию своего психолога… Не знаю, что еще сказать. Наверное, у каждого человека есть недоброжелатели. Город у нас маленький, мне многие говорят, что это заказная акция.

На одном из последних заседаний прокуратура попросила дать учителю два года лишения свободы условно и запретить работать в школе на три года. Также гособвинитель запросил штраф в 50 тыс. руб. — в качестве наказания за ненадлежащее воспитание детей. Но срок давности по ней — два года — уже истек.