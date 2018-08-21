2018-08-21T08:51:17+03:00
Общество

«Срок за стихи и домашние задания»: скандальной учительнице из Златоуста вынесли приговор

Татьяну Порсеву признали виновной в издевательстве над первоклассниками
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Татьяне Порсевой из Златоуста огласили приговор.Татьяне Порсевой из Златоуста огласили приговор.
Изменить размер текста:

21 августа в Челябинской области завершился громкий процесс над учителем. Татьяну Порсеву из Златоуста признали виновной в издевательстве над учениками и приговорили к двум годам лишения свободы условно. Также ей запрещено заниматься педагогикой в ближайшие два года, сообщили в Златоустовском городском суде.

Порсеву обвиняли по двум уголовным статьям: «причинение тяжкого вреда здоровью» и «ненадлежащее воспитание несовершеннолетних». Газета «Комсомольская правда — Челябинск» вспоминает хронику скандала.

ПЕРВЫЙ РАЗ ДЕЛО ЗАВЕРНУЛИ

До летних каникул 2016 года оставались считанные дни, когда в прокуратуру прилетела виртуальная анонимка на суперзаслуженного учителя начальных классов Татьяну Порсеву. Кто-то пожаловался на то, что она издевается над своими учениками. Ревизоры рьяно взялись за дело и накопали деталей на уголовное дело!

— Задавала первоклашкам домашние задания и заставляла их постоянно зубрить стихи. А по закону такая нагрузка запрещена для столь раннего возраста. Также учительницу подозревали в психологическом и физическом воздействии на учеников, — рассказали в прокуратуре.

Тут Татьяна Леонидовна превратилась в символ: педагог советской закалки против современной образовательной системы, в которой как известно, все очень шершаво. Кроме бывших выпускников на защиту опального учителя поднялась общественность. Заводить уголовное дело из-за домашки и стихов — кощунство. И вообще, учитель опытный, давно работает…

Но прокуратура разъяснила, мол, стихи — разговор отдельный, за такое в тюрьму на сажают и максимум что, светит — служебный выговор. А вот давление на неокрепшие умы уже приравнивается к истязанию. Тогда в «Комсомолку» написали несколько бывших учеников Порсевой, которые столкнулись в детстве с ее «педагогическими хитростями». Мол, могла и накричать, и тетрадкой по лбу ударить. Однако через неделю уголовное дело официально закрыли.

Многие выпускники прходят навестить первого педагога. Фото предоставлены Еленой Никитиной.

Многие выпускники прходят навестить первого педагога. Фото предоставлены Еленой Никитиной.

МАНТРЫ И ПОБОИ

Через пару недель про Татьяну Леонидовну забыли. И вот опять ее имя и фото по всем каналам: все-таки возбудили два уголовных дела. Первое — за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Пострадавшими проходят десять детей. Второе — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью первоклассницы. Речь идет о глубокой психологической травме.

Жалоба была уже не анонимной. Под ней поставили подписи 13 родителей. На вопрос, где они были раньше, мамы рассказали корреспонденту «КП»:

— Мы думали следствие разберется, но, видимо, давление общества оказалось сильнее.

— Мою дочь Татьяна Леонидовна таскала за ухо, била тетрадью по лицу, грубо брала за плечи.

На защиту деток встали общественники, которые рассказывали прессе подробности:

— У них были специальные речевки, которые ребята повторяли несколько раз в день. «Татьяна Леонидовна строгая, но справедливая», «Нельзя рассказывать то, что происходит в классе», — объяснила член общественной организации «Гражданская инициатива» Наталья Гусева.

Порсеву от работы отстранили без сохранения зарплаты. А потом кто-то поджег ее дом. Гроза первоклашек Татьяна Леонидовна пошла судиться за свою зарплату, но выиграть иск не смогла.

С благодарными выпускниками. Фото предоставлено Еленой Никитиной.

С благодарными выпускниками. Фото предоставлено Еленой Никитиной.

«РОДИТЕЛИ СЛАЛИ SMS С ИЗВИНЕНИЯМИ»

Суд тянулся почти год. В деле 300 страниц, полсотни свидетелей. Татьяна Леонидовна дает интервью «КП — Челябинск». Из ее рассказа невольно следует вывод: обвинение не столь крепко, эмоции родителей поутихли.

— Некоторые признавались: не думали, что все так далеко зайдет. После заседания суда один звонил, извинялся очень. SMS слали извиняющиеся. В оправдательный приговор верю! У нас доказательства, а с той стороны лишь слухи, — говорит учитель.

— У директора монитор, на котором транслируется картинка камер наблюдения из классов. Записи хранятся десять дней. Но тогда прокуратура не посмотрела записи, а сейчас их уже нет. Директор говорит, что на школьной комиссии они просматривали те записи и насилия не увидели, — рассказала адвокат педагога.

Татьяна Порсева 26 лет отработала в школе.

Татьяна Порсева 26 лет отработала в школе.

Подождите, но как же пострадавшая девочка, который причинили тяжкий вред здоровью? Татьяна Порсева объясняет свою позицию так:

— Она ни разу не лежала в больнице — какой тут «тяжкий вред»? Перешла в другую школу. Видят ее веселой, посещает несколько кружков. Впечатление, что все срежиссировано. Подставили и родителей, которые написали на меня заявление. Все началось с томика стихов уральского поэта Василия Кузнецова. Мы учили его стихи. На книге был логотип одной политической партии. Общественникам это не понравилось, и они пригласили журналистов. Возможно, подумали, что это пропаганда на уроках. А потом предоставили следствию своего психолога… Не знаю, что еще сказать. Наверное, у каждого человека есть недоброжелатели. Город у нас маленький, мне многие говорят, что это заказная акция.

На одном из последних заседаний прокуратура попросила дать учителю два года лишения свободы условно и запретить работать в школе на три года. Также гособвинитель запросил штраф в 50 тыс. руб. — в качестве наказания за ненадлежащее воспитание детей. Но срок давности по ней — два года — уже истек.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Экспедиция «КП» по Волге: Любовь и пироги в городе, где изобрели "новичок"
Журналисты «КП» Дмитрий Стешин, Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов отправились в экспедицию в резиновой лодке по Волге и уже добрались до жутко секретного городка военных химиков Шиханы [видео]
Новости 24
В Челябинской области открыто производство оборудования для нефтегазовой отрасли
В Челябинской высотке рухнул лифт с человеком внутри
Молодые лидеры Челябинской области будут работать в Екатеринбурге
Аграрии Челябинской области переходят на «цифру»
В Челябинской области пропала 13-летняя школьница
Борис Дубровский наградил сельских олимпийцев
Южноуральцам продают виноград с питомцами
В Магнитогорске за смертельную аварию ответят родственники погибшего таксиста
Житель Кургана пытался украсть из храма мощи Александра Невского
В Челябинске дети играют в футбол на крыше
Лохматый и величественный: в зоопарке Челябинска выбрали лучшего самца
Власти Челябинска проконтролируют работу маршрутчиков в Курбан-байрам
В Челябинской области супруги едва не погибли, надышавшись средства от грызунов
В Челябинске задержали лже-соцработников, похитивших у стариков 400 тысяч рублей
В Копейске под колесами иномарки погиб молодой велосипедист
В 23 домах Челябинска нет горячей воды
На челябинском заводе обнаружили источник сильного задымления
В Челябинске перед саммитами ШОС и БРИКС высадят 10 тысяч деревьев
В челябинских районах траву косят безостановочно
В Челябинске откроется большая бесплатная «Территория здоровья»
Жителей Челябинска возмутила могила с портретом кота возле многоэтажки
В Кургане мать оставила маленького ребенка у алкомаркета и ушла за покупками
Челябинский МУП «ГорЭкоЦентр» займется невостребованными трупами
Кавалер из соцсетей похитил у жительницы Магнитогорска полсотни тысяч рублей
Губернатор Борис Дубровский заявил в Москве о намерении побороться за Всероссийской День поля-2019