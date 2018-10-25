Прокурор Челябинска потребовал завести уголовное дело на вице-мэра из-за мусорного коллапса

СЕГОДНЯ 13:45 2018-10-25T14:45:26+03:00

Есть подозрения, что из-за него потратили лишние 14 миллионов на вывоз мусора

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Заваленные отходами дворы, исчезнувшие контейнеры, крысы и вонь — все это составляющие мусорного коллапса в Челябинске, который коснулся почти каждого двора. Новый виток скандала: прокурор города потребовал завести уголовное дело на заместителя мэра Юрия Параничева.

— Мы проводили проверку, собирали жалобу, обрабатывали информацию. Пришли к выводу, что имело место превышение должностных полномочий со стороны вице-мэра Юрия Параничева. Материалы отправили в следственный комитет. Там будут решать, заводить уголовное дело или нет, — рассказала заместитель прокурора Челябинска Татьяна Полежаева.

ПОЧЕМУ ИМЕННО ОН

В чем заключается превышение, объяснить в двух словах не получится. Если максимально упростить, то: в начале кризиса в «Горэкоцентре» прошло совещание на котором были представители ООО «ЦКС». Это структура теперь будет заниматься вывозом мусора в Челябинске.

Параничев распорядился, чтобы с ней подписали контракт. Однако у ООО не было ни техники, ни сотрудников, чтобы качественно вывозить мусор. Ведь к своим обязанностям они должны были приступить лишь с января 2019 года. По мнению прокуратуры, это стало причиной того, что отходы так долго не убирали и до сих пор не везде исправно вывозят.

Далее в городе ввели режим ЧС.

— Незаконно, — считают в прокуратуре. — На устранение последствий из бюджета потратили 14 млн рублей. Нарушены права горожан. Но к ЧС и трате денег привело не стихийное бедствие, а превышение полномочий. Параничев действовал в интересах конкретного юрлица.

Статья за превышение полномочий предусматривает штраф, до четырех лет колонии и временное отстранение от госслужбы.

Карьеру чиновника Юрий Владимирович начинал в Челябинске. Но в 2005 переехал в Иркутск и успел поработать там замгубернатора, председателем правительства и в структурах «Газпрома». Когда в 2015 году главой Челябинска стал Евгений Тефтелев, то пригласил его к себе в команду вице-мэром. Параничев отвечал за сферу ЖКХ.

Сейчас чиновник ушел в отпуск. Источники газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» сообщают, что в кабинет он уже не вернется.

ЕСТЬ И ДРУГИЕ ДЕЛА

Дело на Параничева не единственное, которое потребовала возбудить прокуратура. Также следователям отправили материалы по нарушениям со стороны перевозчиков мусора и «Горэкоцентра». Речь идет о халатности, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и мошенничестве. Последнее относится к коммерсантам-перевозчикам.

— По документам они отчитались, что вывезли 1 500 тонн, но по факту только 960 тонн, — говорят в надзорном ведомстве.

Получается, что за каждую тонну перевозчикам переплатили. Всего ущерб оценивают в сумму чуть больше миллиона рублей. Теперь уже следственный комитет будет решать, возбудить дело или нет. Есть 10 дней, чтобы принять решение.

Ранее уголовное дело о халатности возбудили на руководителя челябинского «Горэкоцентра».

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