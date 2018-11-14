Онкосреда. Рак кожи: не красный, не чешется и не болит

Все в нем — от крайностей до крайностей. Может быть безобидным и легко излечимым даже без последствий, а может буквально сгрызть часть тела и отправить в могилу. Его легко избежать и не заболеть, заметить даже невооруженным глазом, но запущенные случаи все-таки встречаются. Что мы знаем про рак кожи, и как это может помочь от него защититься, рассказывают врачи-онкологи:

Алла Сергеевна Доможирова, заместитель гл. врача ЧОКЦОи ЯМ по ОМР

Ильяс Рафкатович Ахметов, заместитель гл. врача ЧОКЦОиЯМ по контролю качества

Виды:

Классификация различных новообразований (в том числе и злокачественные — ЗНО) кожи занимает очень большую часть онкологии — целый томик справочника. Сама по себе кожа — самый большой орган в организме человека, имеет структуру сложную и многослойную, поэтому вариантов злокачественных новообразований может быть очень много. Из базального слоя (эпидермиса) развивается базальноклеточный рак, из верхних слоев — плоскоклеточный. Есть еще железистые структуры, в которых тоже может возникнуть опухоль, из меланоцитов (защитные клетки, которые отвечают за защиту от солнечных ожогов) возникает меланома. Выделают еще метатипический рак кожи (содержит в себе элементы и базалиомы, и плоскоклеточного рака, может метастазировать), саркома Капоши (часто при ВИЧ). Метастатическим поражением кожи может сопровождаться и лимфома, и другие опухоли. Отличается рак кожи и по локализациям, и по степени агрессивности.

Статистика:

В целом рак кожи входит в пятерку самых массовых ЗНО в общей структуре заболеваемости в России и Челябинской области в частности. При этом никакой погоды в структуре смертности не делает вообще. Более того, такой рак кожи, как базальноклеточный (БКР), на Западе в структуре онкозаболеваемости не учитывается, несмотря на то, что на его долю приходится около 90% случаев, поскольку он хорошо поддается выявлению и лечению, крайне редко безнаказанно дорастает до III — IV стадии, не дает метастазов, в 98% случаев наступает гарантированное выздоровление. А в России он учитывается, и это единственная локализация, при благоприятном исходе которой через пять лет пациент снимается с диспансерного учета как абсолютно выздоровевший. Есть и другая сторона: плоскоклеточный рак и меланома имеют более злобный характер. Оба встречается не чаще, чем примерно пять — десять новых случаев на 100 тыс. населения в год, но могут очень быстро прогрессировать, дать метастазы и даже привести к гибели больного. Кроме того, меланома может возникнуть в любой части тела и органе, где есть меланоциты, поэтому о ней поговорим подробно и отдельно.

Хирургическое вмешательство радикально избавляет от опухоли кожи, но не всегда возможно.

Прогноз:

Базалиома (БКР) в 95-98% случаев встречается на ранних стадиях, поскольку развивается очень медленно, в течение нескольких лет, хорошо лечится. Когда переходит на волосистую часть головы, или имеет множественные очаги поражения — до 20, то лечить ее сложнее за счет того, что поражается больше структур, разных по свойствам. Считается самой благоприятной локализацией. Плоскоклеточный рак в III — IV стадии — очень злой, но лечению поддается. Среди всех ЗНО кожи наиболее опасное — меланома кожи. Она быстро прогрессирует, и если вовремя не назначить и не начать лечение, то может привести к смерти пациента. Заметить любые новообразования на коже очень просто, однако люди не придают им значения очень долгое время.

Случай из практики: Самый большой и запущенной в практике челябинских онкологов была базалиома диаметром в 20 см на спине. Когда пациентку спросили, почему она не обращалась за помощью раньше, она ответила: «Десять лет назад мне было 80 лет, и я не собиралась жить так долго».

Рак кожи можно и нужно «ловить» на I- II стадии, уверен Ильяс Ахметов.

Факторы риска:

Рак кожи очень легко и эффективно можно предупредить, исключив факторы риска. В данном случае они известны и хорошо изучены. Общие:

Избыточная инсоляция (загар). Например, число пациентов с меланомой стало расти. Связано с тем, что у жителей Челябинской области и России в целом появилась возможность путешествовать в тропические страны. А их кожа не приспособлена к такой солнечной нагрузке. Если она покраснела, а тем более — покрылась пузырями, то это уже ожоги I и II степени, которые являются основным фактором развития рака кожи в будущем. Если такой ожог человек получил в детском возрасте, то есть шанс к годам 30-40 «заработать» рак кожи. Риск развития определяется даже по фенотипу кожи: у белокожих и светловолосых (тех, у кого меланоцитов мало, соответственно защитных возможностей кожи меньше) базальноклеточный рак, например, возникает чаще и, как правило, на открытых участках кожи.

Курение. Плоскоклеточный рак совокупно чаще всего возникает у курящих мужчины (на губах, на фоне трофической язвы на ногах), когда кровоснабжение и регенерация тканей нарушены из-за отравления организма никотином.

Возраст. Рак кожи — проблема скорее людей старше 60 лет, когда в целом защитные функции организма угасают. Однако у молодых может возникнуть меланома.

Фоновые заболевания. Кожные покровы нужно содержать в целостности и чистоте. Предраковыми считаются:

1. Гиперкератозы (образование чешуек) на глазах и естественных отверстиях.

2. Образование папиллом и бородававок, что свидетельствует о вирусной атаке (вирус папилломы человека (ВПЧ)), склонности клеток кожи к неконтролируемому делению и снижению кожного иммунитета в этой связи.

3. К меланоме, например, приводят диспластичные пигментные невусы, особенно если они существует множественно и с детства (генетическая предрасположенность). Отличаются большим размером, неоднородностью окраски, сглаженностью кожного рисунка. Такие невусы нужно удалять.

Личная гигиена и внимательное отношение к кожным покровам убкрегут от риска развития многих болезней.

Признаки:

Все опухоли кожи имеют разные признаки, но есть у них один общий: все они образуются на визуально доступных локализациях. Заметить их можно самому и невооруженным глазом, если осматривать кожные покровы регулярно, особенно без макияжа, без бороды, до и после бритья, волосистую часть головы. На что нужно обращать внимание и незамедлительно идти к врачу:

если новообразование существовало длительно, а затем стало меняться;

изменились — размер, форма (контуры), цвет (с темного на светлый, появилось неоднородность окраски), число новообразований;

сглаженность кожного рисунка (как на подушечках пальцев) (свойственна больше для меланомы);

появилось ощущение самого новообразования (никаких болезненных ощущений, ни зуда, ни жжения)

поздние симптомы: изъязвление, кровоточивость, опухоль начинает мокнуть.

Базальноклеточный рак проявляется в виде узла, более оформленный, чем меланома, покрытый чешуйками, которые легко снимаются, а под ними можно увидеть перламутрово-жемчужную поверхность. Плоскоклеточный рак на стадии узла встречается редко, чаще это язвенная форма (появление кровоточивости, гноя, запаха). Меланома начинается буквально с миллиметровой точки, а к 4 мм считается уже в IV стадии и плохо поддается лечению.

Плоскоклеточный рак развивается, как правило, на фоне каких-то длительно существующих процессов — воспалительных, например, когда есть длительно незаживающая рана (остеомиелит, трофическая язва). Для него характерен достаточно быстрый рост, стремительное увеличение в размерах. По структуре, если его потрогать, он будет на ощупь плотным, как камень. Еще один признак — бессимптомное появление язвы и отсутствие боли, в чем и коварство. Может появиться и на фоне грубых рубцов (после ожогов, например).

Случай из практики: У ветерана Великой Отечественной войны, который получил ранение в ногу, на месте рубца спустя 70 лет (!!!) развился плоскоклеточный рак.

Фотодинамика, один из методов лучевой терапии, «убивает» раковые клетки в несколько сеансов.

Диагностика:

Самое «сложное» оборудование, которое нужно для диагностики рака кожи (любого) — это лупа или дерматоскоп. И чтобы этим оборудованием воспользовался специалист по опухолям кожи. Затем берется соскоб (мазок, биопсия), выполняется цитологическое исследование, которое в течение очень короткого времени уже дает результат, уточняющий диагноз. Поэтому так нужен визит к онкологу!

Можно ли на глаз отличить опухоль от «почесучек» на коже?

Соблюдение личной гигиены защищает от возникновения многих заболеваний, в том числе воспалительных, которые могут стать благоприятной почвой для других, еще более опасных недугов. Это одна из прописных истин, тем не менее. Кроме того, с любыми проблемами кожи нужно обращаться к врачам, а не к косметологам. На фоне псориаза, экземы или лишая рак кожи встречается крайне редко. Однако по внешнему виду только врач может определить, какой характер у новообразования на коже — «добрый» или «злой». Специалисты шутят, у дерматологов — все красное и чешется, поэтому диагноз рак кожи может установить только онколог.

Лечение:

При возникновении любого рака кожи лечить его нужно адекватно. Если, например, при базалиоме этого не сделать сразу, то потом уже практически и невозможно: она буквально сгрызает все, что ей попадается на пути (нос, уши). Еще с десяток лет назад учебники по онкологии содержали ужасающие картинки прожорливости опухоли, сейчас такие запущенные случае встречаются реже. Опухоли кожи не только переходят из одной стадии развития в другую, но и происходит метатипирование (приобретение свойств злокачественности). Поэтому с проблемами кожи нужно обращаться за помощью без промедления. Выбор метода лечения будет зависеть от локализации опухоли и стадии распространенности процесса.

Хирургическое лечение наиболее предпочтительно, если для его проведения есть условия — хоть какой-то запас тканей. Поэтому чаще всего он применяется, если опухоль кожи расположена на теле. Лучше, конечно, удалить в пределах здоровых тканей и проконтролировать край резекции, что рецидива не будет.

Метод криодеструкции — вымораживание опухоли жидким азотом по типу лепестков ромашки в течение нескольких сеансов.

Лучевая терапия (близко фокусная рентгентерапия на линейных ускорителях) — с помощью поверхностного излучения (электронами) обрабатывается поверхность, и рана затягивается буквально на глазах. Она проводится курсом в течение недели-двух и позволяет избавить пациента от этой опухоли.

Лазерная и фотодинамическая терапия работают по тому же принципу, используя другие виды излучения. Чем меньше размер опухоли, тем проще врачу вылечить пациента. Поэтому важно обратиться к врачу как можно раньше!

Чтобы обнаружить рак кожу, специалисту достаточно знаний и увеличительных стекол.

Важно не только, насколько глубоко и широко опухоль проросла в ткани. Если пациент пожилого и преклонного возраста (80-90 лет), если у него есть сопутствующие патологии, противопоказания к хирургическому вмешательству, сама локализация расположена на лице, то вместо операции подбираются методы лучевой терапии. Противоопухолевая лекарственная терапия не используется.

На начальной стадии плоскоклеточный рак лечится успешно и просто — иссечением опухоли в пределах здоровых тканей. Скорей всего, пациент поправится. Если этого не сделать вовремя, то плоскоклеточный рак (в отличие от базалиомы) увеличивается в размерах и дает метастазы в лимфоузлы или отдаленные органы. Тогда с ним бороться уже сложнее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Онкосреда. Просто пощупать: рак молочной железы первыми чаще всего обнаруживают мужчины

Как находить и как лечить, статистика и прогнозы, мифы и реальность, методы лечения и диагностики. (подробности)

Онкосреда. Рак легкого: коварен, прожорлив и смертельно опасен

Что нужно знать об этом заболевании. (подробности)

Онкосреда. Рак желудка: ранняя диагностика — в руках самого пациента

Расскажем, как зеленые овощи помогают избежать, а соль наоборот — «заработать», страшный недуг (подробности)

Онкосреда. Спорный и спорящий: рак простаты любит маскировку

Жёнам на заметку: мужчины стесняются и боятся этой болячки, а зря. (подробности)