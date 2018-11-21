Онкосреда. Рак кишечника: дело темное, тонкое, извилистое и многоликое

Колоректальный рак, или как его объединяют в обиходе сами пациенты, рак кишечника, имеет свои интересные особенности. Под этим названием скрывается не одно, а сразу пять разных заболеваний. По отдельности они вроде, как и статистического риска никакого не представляет, но если его правильно сосчитать, то картина будет устрашающая. Почему — объяснят:

• Алла Сергеевна Доможирова, зам.гл.врача ЧОКЦОиЯМ по ОМР

• Константин Владимирович Семикопов, врач онколог — абдоминальный хирург ЧОКЦОиЯМ

Статистика: Рак кишечника — это не одно, а сразу четыре разных заболеваний (коды МКБ С18-С21). По сути каждый код — это отдельная локализация. Колоректальный рак — толстый кишечник: ободочная, восходящая, нисходящая, поперечная кишка — это один код. Второй — сигмовидная кишка, третий — прямая кишка. Анальный выход — тоже отдельный код. Еще один (пятый) — это тонкий кишечник (мало и редко встречается). На долю каждого из них приходится очень небольшое количество случаев, и в лидеры по отдельности они ну никак не попадают. Но если сложить, что и делают европейские и российские онкологи, (поскольку этиопатогенез общий — одна кишечная трубка, один тип эпителия (за исключением анального выхода — бывает плоскоклеточный рак). То получается, что по заболеваемости колоректальный рак сопоставим с раком легких и занимает 10-11% от общей заболеваемости в общей структуре.

Рост заболеваемости начинается в старшем возрасте, начиная с 55 лет, а пик приходится на пожилой возраст — 75-80 лет. И, конечно, чтобы выявить этот вид рака на ранней стадии, скрининг нужно проводить именно у этой категории граждан.

Константин Семикопов уверен, при своевременном обращении при раке кишечника прогноз будет благоприятным

Прогноз: За последние десять лет в Челябинской области наблюдается увеличение числа новых случаев примерно на 2,5%. При этом рост заболеваемости и смертности в регионе имеют практически одинаковый прирост: локализация плохо поддается управлению, это значит, что первой и второй стадии выявляется недостаточно. А запущенные случаи как раз и определяют летальность. Есть и прямая корреляция с социальными явлениями: как только люди перестают питаться хорошо, то в интервале в 5-10 лет наблюдается рост заболеваемости и смертности от рака желудка и кишечника. При этом специалисты обнадеживают, рак кишечника хорошо поддается лечению и имеет благоприятный долговременный прогноз, особенно если с визитом к врачу пациент не тянул.

Факторы риска: Еще древние говорили: «Мы — то, что едим». В отношении рака кишечника эта прописная истина как никогда работает. Адекватность рациона питания — это основа профилактики заболеваний как желудка, так и кишечника. Бросаться из крайности в крайность — от вегетарианства и сыроядения до мясоедства — врачи категорически не советуют. Питание должно быть сбалансированным: не менее, чем на половину, должно содержать клетчатку, причем в ее основе должны быть зеленые овощи (мы уже говорили об этом в предыдущем материале), фрукты и молочные (молочно-кислые) продукты — обязательно, чтобы стул формировался ежедневный и мягкий.

Вопрос по поводу употребления красного мяса и риска развития рака — обсуждается, особенно по части тех белковых производных, очень токсичных, которые остаются в кишечнике после переработки и могут нести в себе риск. Однако для его возникновения мясо нужно есть ежедневно и много, что вряд ли возможно в нашей реальности. Список рисков выглядит так:

• Питание

• курение, алкоголь

• малоподвижный образ жизни

• нарушения микрофлоры кишечника — одинаково плохо, когда опорожнение кишечника происходит от случая к случаю (запоры), так и постоянная диарея (понос) ничего хорошего не дает

• предраковые, или фоновые заболевания — неспецифический язвенные колиты, полипоз кишечника. Такие пациенты диспансерной группы должны наблюдаться у врачей регулярно и проходить лечение. В основе своей может иметь генетическую или наследственную предрасположенность, встречаются крайне редко, единичные случаи.

Симптомы: Нужно обращать внимание на любые примеси в кале, будь то слизь или кровянистые выделения. Это первый, и самый явный признак, который должен насторожить и отправить к врачу. Такая неудобная патология, как геморрой, тоже служит плохую службу. Пациенты долго не обращают на нее внимания, стесняются и думают, что кровит именно из-за этого. Мол, покапает и перестанет. Опасное заблуждение! Конечно, «мазать» может и трещина в анальном проходе, и другие проявления геморроя могут дать о себе знать. Но под той же маской может скрываться и рак прямой кишки или рак толстой кишки. (Спровоцировать усиленное развитие онкозаболевания может травматизация имеющихся полипов и язв твердым калом).

Хирургическое лечение является решающим при раке кишечника

Второе, на что нужно обращать внимание — любые болевые симптомы, особенно если они продолжаются в течение 3-6 месяцев. Даже если они связаны с геморроидальными узлами, с трещинами заднего прохода, то их можно и нужно лечить.

Третье — как правило, все «наши» пациенты попадают с жалобами на слабость, недомогание, анемию, немотивированную потерю веса, скачки температуры. Сначала — к терапевту, который назначает им разные исследования и анализы. И потом как случайную находку в самую последнюю очередь, поскольку колоноскопию «просто так» ради праздного интереса не назначают, обнаруживается опухоль в каком-то из отделов кишечника. Сама по себе колоноскопия очень информативна, и на сегодняшний день дает максимально возможные и наиболее полные данные о состоянии всех отделов кишечника. Это единственный способ взять биопсию и расставить все точки над i. Но, к сожалению, процедура не комфортна, не входит в программу скрининга для условно здоровых людей и рекомендована при диспансеризации только по показаниям людям старше 48 лет.

Ранняя диагностика: Метод первичного скрининга «немых» заболеваний — это анализ кала на скрытую кровь. Но надо понимать, что все опухоли проходят одинаковые условные стадии развития — пятно, объем (нарост), язва. И «что-то» появится в кале только вот на этой язвенной стадии. Получается, что методов «предпредранней» диагностики для людей, которые считают себя здоровыми, поскольку их ничего не беспокоит, но при этом процесс развития опухоли уже идет — не существует. Поэтому, когда пациенты обращаются только тогда, когда их уже что-то беспокоит, то процесс, скорей всего, уже будет распространенным. Болезнь удается поймать на ранней стадии, если человек сдает анализ сразу, не откладывая все в долгий ящик. Сам анализ бывает нескольких видов, но для онкологов важно рассмотреть гаптоглобин и гемоглобин в совокупности — тогда обе фракции крови будут оценены и проанализированы в полном объеме.

Есть одна тонкость: сдавать анализ нужно просто потому, что «так надо». Не нужно ждать, когда потекут «красные реки крови», и их станет «видно». Это лабораторная диагностика, которая направлена как раз на то, что обычному глазу не видно, а в микроскоп разглядеть уже можно.

Применение химиотерапии — это, как правило, уже второй этап лечения рака кишечника

Основной метод инструментальной диагностики — эндоскопический (колоноскопия, реже — ректоскопия (прямая кишка). Он позволяет увидеть «глазом» и взять материал на биопсию.

Лечение: Применяется та же триада методов, что и при других локализациях, только в своих пропорциях. Подходы в лечении разных локализаций тоже будут разные. По современным стандартам прежде, чем приступить к лечению, специалисты проводят стадирование заболевания. Операция в лечении рака кишечника играет принципиальную роль. Ободочную (все отделы — слепая, восходящая, поперечно ободочная, нисходящая, сигмовидная) кишку при I-II стадии первым этапом всегда оперируют и удаляют опухоль. При III — IV стадии после операции добавляется химиотерапия. Лучевая терапия используется только при раке прямой кишки перед операцией.

Есть своя сложность лечения, особенно прямой кишки. Если ободочную кишку еще можно увидеть как при открытой, так и при лапароскопической операции. То прямая кишка расположена в малом тазу и закрыта костным кольцом. Технически это очень сложные операции, которые проводят только очень опытные хирурги. Учится этому и нарабатывать мануальный опыт приходится долго. И прямую кишку, и ободочную можно оперировать лапароскопически, и хирурги онкоцентра это умеют отлично делать. Этот способ хирургические вмешательства менее травматичен для пациента, восстановление происходит быстрее, кровопотеря и послеоперационный болевой синдром минимальны. Навык требует наработки и практики, а также дорогостоящего высококлассного оборудования. Однако у лапароскопических операций есть свои противопоказания:

• выраженный спаечный процесс, когда в брюшной полости есть много рубцов и спаек

• выраженные сердечно-сосудистые заболевания и дыхательные расстройства. Во время проведения лапароскопической операции пространство внутри живота нужно немножко раздвинуть, чтобы освободить место для инструмента. Для этого используется специальный газ, которым человека надувают, как воздушный шарик. В результате диафрагма поднимается, и человеку становиться тяжело дышать.

• местно распространенный процесс, когда опухоль проросла сразу в несколько органов, к которым подобраться вслепую очень сложно.

Контрольный снимок МРТ малого таза позволяет точно спланировать объем вмешательства

Третий этап — окончательное стадирование процесса происходит только после операции на основе гистологического исследования операционного материала, после которого принимается решение о проведении противоопухолевой лекарственной химиотерапии.

По сравнению с другими локализациями колоректальный рак считается благоприятным и поддается лечению. Метастазирование происходит медленно, и пациенты даже с метастазами живут гораздо дольше, чем при других локализациях. Онкологи научились справляться с этими процессами тоже — метастазы удаляются (чаще всего, они появляются в печени, реже легкие, кости) или продолжается курс химиотерапии, и пациент живет дольше.

Наибольшие опасения вызывают местно распространеный процесс, когда опухоль задела уже соседние органы и ткани. Тогда приходится удалять очень большой объем (эвисцерация органов малого таза) и накладывать пациенту колостому. По счастью такие крайне запущенные случаи в практике встречаются редко.

Малые формы рака — рак в полипе кишечника, когда в новообразовании появляются только первые раковые клетки, а о самом заболевании речь еще не идет. Это так называемая форма рака in situ. В этом случае можно обойтись мукозальной или субмукозальной резекцией — удаляется часть слизистой стенки с новообразованиями. Это эндоскопическое вмешательство происходит в рамках стационара с помощью специального оборудования и через естественные отверстия без разрезов под общим наркозом. Прекрасная технология, благодаря которой в последнее время мы отмечаем и рост обращений, и вмешательств. Так что бояться не стоит!

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