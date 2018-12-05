Онкосреда. Рак тела матки, или почему у женщин не бывает «второй молодости»

В женском теле, пожалуй, самые мифические свойства приписываются такому органу, как матка. Именно она помогает женщине выносить будущего ребенка. Потеря такой возможности может обернуться для женщины трагедией. Однако матка так устроена, что о своем неблагополучии готова заявлять сразу. Надо только знать, на что обращать внимание и почему. В этом помогут разобраться врачи-онкологи:

• Алла Сергеевна Доможирова, зам.гл. врача ЧОКЦОиЯМ по ОМР

• Валерия Владимировна Саевец, врач-хирург гинекологического онкологического отделения ЧОКЦОиЯМ

Статистика: Темпы прироста заболеваемости у рака тела матки (РТМ) — наибольшие среди тех трех локализаций, которые касаются репродуктивной сферы женщины (рак шейки матки, рак тела матки, рак яичников). За десять лет увеличение произошло почти в полтора раза — с 23 до 38 случаев на 100 тыс. населения. В основном заболевание выявляется у женщин после 50 лет, но специалисты отмечают, что в последние четыре года рост заболеваемости начался в более молодой возрастной группе — в 30-40 лет у женщин с ожирением. Пока в общей структуре онкозаболеваемости РТМ занимает шестое место, но среди женского населения уже вошел в первую пятерку. И в ближайшие годы, по прогнозам, эта локализация может попасть также в лидеры и по общей заболеваемости. И тем не менее, для Челябинской области из всех трех локализаций рак тела матки — наиболее благополучная опухоль.

Чем раньше обнаружена патология, тем успешнее будет результат лечения.

Прогноз: Увидеть невооруженным глазом рак тела матки невозможно, но большая часть новых случаев (до 90%) выявляется на первой стадии. Причина кроется в особенности самого органа. Выстилка эндометрия такова, что при появлении каких-либо новообразований, в том числе злокачественных, сосудистое русло быстро разрушается и сразу же маркируется кровянистыми выделениями из половых путей. Другими словами, появляются известные каждой женщине сукровичные выделения, не заметить которые трудно. В ранней диагностике это дает большое преимущество, потому что пациентки сразу обращают на нее внимание и идут к своему врачу. По счастью, это происходит очень рано. Значит и лечение начинается вовремя, поэтому при росте заболеваемости смертность не увеличивается.

Факторы риска: Рак тела матки напрямую связан с метаболическим синдромом. По сути есть два типа РТМ — гормон-независимые и гормонозависимые опухоли. В 80% преобладает второй тип, который и дает прибавку в росте. При этом он благоприятно протекает, диагностируется в I стадии, как правило, на фоне ожирения, сахарного диабета или гипертонической болезни. В отделении гинекологии онкоцентра пациентку с РТМ очень легко отличить от других — это очень тучные женщины с избыточной массой тела. На этом фоне развивается гиперэстрогеномия и, как следствие, нарастает эндометрий (гиперплазия), что приводит сначала к атипической гиперплазии, а потом развивается и злокачественная опухоль.

• Лишний вес — это настолько показательный симптом, что с вероятностью в 100% можно предположить, что его обладательница рано или поздно попадет к онкогинекологам.

• менопаузальные явления (период менопаузы)

• проявления гормонального дисбаланса.

• нарушения иммунной системы

• гипоэстрогения

• Малоподвижный образ жизни при избыточном рационе питания.

Выявить более четкие социальные факторы — сложно, а то и невозможно. Инфицирование и воспалительные заболевания свою роль играют, но не являются решающими.

Внимательное отношение женщины к своему здоровью убережет ее от любых проблем, не только от рака

Ранняя диагностика: Второй тип опухолей проявляет себя ярко: имеет кровянистые выделения из половых путей в менопаузе, или в межменструальный промежуток. Если вовремя сделать узи, увидеть нарастающий эндометрий, выполнить выскабливание, взять материал на гистологическое исследование, то найти опухоль можно быстро и легко. На первый тип опухолей приходится порядка 10% новых случаев. Они более агрессивные, возникают на фоне гипоэстрогении, атрофии эндометрия, выявляются на более поздних стадиях, потому что не имеют своей «клиники». Есть и особо злые типы РТМ: светлоклеточная карцинома, аденосквамозная карцинома, карциносаркома. Вот тут гормоны ни при чем! (По типу — это худые, поджарые женщины среднего телосложения). Эндометрий тут не нарастает, никак себя не проявляет, сама опухоль ведет себя агрессивно, выявляется чаще на запущенной стадии. Единственное возможное проявление — светлые выделения из половых путей, которые женщины связывают с подтеканием мочи и так далее, а то и вовсе не обращают внимания.

Лечение: К счастью, РТМ хорошо поддается лечению. Основной метод — хирургический, и для большинства пациенток его использования достаточно, чтобы поправиться, настолько он совершенен. Во время операции удаляется матка обязательно с придатками и шейкой матки. Сохранить придатки (т.н. органосохраняющая методика) можно только при высоко дифференцированной аденокарциноме (медленно текущей) в самой-самой начальной I-а стадии, когда еще нет прорастания опухоли в мышечный слой. Заболевание на этой стадии крайне тяжело поймать, поэтому такие операции хирурги проводят в научно-практических центрах только в качестве исследовательской работы. Наш онкоцентр все-таки больше заточен на пациентов, поэтому в практике использует стандартные методики. Они хорошо зарекомендовали себя, дают прогнозируемый и понятный долговременный результат — победу над недугом.

При данных типах опухоли (более агрессивно протекающих) лечение дополняется лучевой терапией. Химиотерапия используется крайне редко, только при III стадии, которая встречается в менее, чем 10% от общего числа.

Операция — основной метод лечения при раке тела матки

Что нужно знать женщине?

Самая трудная работа — это работа над собой. В любом возрасте один раз в год женщина должна приходить к гинекологу на осмотр, выполнять узи-исследование органов малого таза и при любых выделениях, не важно какого характера, цвета, частоты и так далее, незамедлительно снова идти к врачу. Никакой второй молодости у женщины быть не может! А гинеколог должен осмотреть женщину на кресле, провести би-мануальное исследование и взять мазок, направить на узи органов малого таза. Гинеколог должен жалобы пациентки слышать, а сама женщина — их озвучивать и придавать значение, быть настойчивой. Шпионские игры, или партизанство, могут обернутся против самой женщины непоправимой бедой.

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