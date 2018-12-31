Фоторепортаж с места взрыва газа в Магнитогорске: 16 человек сняли с обломков жилого дома

31 декабря около восьми часов утра в жилой дясятиэтажке Магнитогорска прогремел взрыв. Рванул газ на втором этаже. После этого рухнул целый пролет дома. Жильцы обвалившегося подъезда цеплялись за жизнь в прямом смысл. 16 человек буквально повисли в воздухе, когда взрывной волной сложило плиты и пол ушел из под ног. Очевидцы говорят, что кто-то стоял на обломках балкона и перекрытиях и звал на помощь.

Этих счастливчиков сняли в течении часа. Из них семеро детей.

— Одна женщина пыталась достать из под обломков свою мать, но было поздно, там стена упала, не поднять, не подлезть, — на помощь к ней пришли спасатели и в полуобморочном состоянии с обморожением ног принесли к нам в больницу, — рассказал водитель «скорой». — Такой стресс и холод страшный на улице! Как они выжили?

Последнего выжившего достали из-под завалов в 12 часов. То есть спустя шесть часов. Всего в больнице четверо человек с увечьями средней тяжести: обморожения, ссадины, ушибы.

Автор этих фото рассказал:

— Жильцы говорили, что МЧС эвакуировали из подъездов женщин в ночных сорочках, а мужчин буквально в трусах. Некоторые говорят, что уже ночью чувствовали характерный запах газа.

Работы на месте завалов продолжаются уже больше 13 часов.Фото: Сергей Чуфаров, Евгений Чуфаров

На месте работают 1 500 сотрудников экстренных служб.Фото: Сергей Чуфаров, Евгений Чуфаров

Люди несут цветы и детские игрушкиФото: Сергей Чуфаров, Евгений Чуфаров

На фото начальник полицейского Главка Андрей Сергеев. Практически все первые лица области прибыли на место трагедии.Фото: Сергей Чуфаров, Евгений Чуфаров

Под завалами могут находиться до 68 человек.Фото: Сергей Чуфаров, Евгений Чуфаров

Людей стояли прям на обломках последних этажей, откуда их снимали автокраном.Фото: Сергей Чуфаров, Евгений Чуфаров

Первые лица страны в курсе происходящих событий.Фото: Сергей Чуфаров, Евгений Чуфаров

Разбор завалом осложняют морозы.Фото: Сергей Чуфаров, Евгений Чуфаров

Ночью ждут похолодание до -29.Фото: Сергей Чуфаров, Евгений Чуфаров

Людей разместили в ближайшей школе.Фото: Сергей Чуфаров, Евгений Чуфаров

РПЦ направила на место священнослужителей. Батюшки общаются с пострадавшими, пока волонтеры кормят спасателей.Фото: Сергей Чуфаров, Евгений Чуфаров

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