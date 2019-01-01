На стене взорвавшегося дома в Магнитогорске осталась висеть икона

В тяжелые и страшные дни людям помогает только вера. Жительница Магнитогорска смотрела очередной новостной сюжет о трагедии и разглядела на стене дома, в котором 31 декабря рванул газ, икону.

— Кто-нибудь обращал внимание на то, что в разрушенном подъезде на 10 этаже осталась висеть икона?! Не теряем надежду и веру в чудо. Она обязательно поможет найти еще живых людей!

Надо молиться и просить бога об этом. Увидела и не поверила своим глазам. Как?! Какое чудо! Отвалилось все, что было даже на сварке, а она осталась на месте, — пишут в соцсетях магнитогорцы.

На предоставленном ею стопкадре видно, что на стене висит изображение в раме, по своим очертаниям сильно напоминающее икону. Однако, хорошо разглядеть не удается.

Не все поддержали автора поста.

— Верить в то, чего нет — цинично отметил в комментариях Вячеслав Минин.

— Видимо, мало икон было, — написал Даниил Матушкин.

Однако, сейчас тысячи людей по всей стране молятся за спасенных пострадавших им тех, кого еще не нашли.

Напомним, рано утром 31 декабря в Магнитогорске обрушилась одна из секций десятиэтажного жилого дома на проспекте Карла Маркса, 164. Точная причина трагедии еще не установлена. Основная версия — взрыв бытового газа в квартире на втором этаже.

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