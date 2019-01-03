«Магнитка, мы с тобой!»: Челябинск почтил память погибших в Магнитогорске траурной акцией

У памятника «Орленок» на Алом поле несколько десятков человек. У каждого красные гвоздики или розы, поминальные свечи. Некоторые принесли мягкие игрушки: среди погибших при обрушении дома в Магнитогорске — дети.

В 15 часов челябинцы безмолвно встали колонной к памятнику и стали по очереди возлагать цветы. Каждый переживал про себя. Кто-то сдержанно, стараясь не показывать своих эмоций, а кто-то нет-нет, да вытирал слезы.

Акцию назвали просто — «Магнитка, мы с тобой!». Неравнодушные люди хотели по-человечески поддержать и выразить свои соболезнования магнитогорцам. Среди желающих почтить память погибших был и врио главы Челябинска Владимир Елистратов.

Многие челябинцы пришли на траурную акцию с детьми. Аслан Дагаев вместе с девятилетним сыном Дени тоже возложили цветы к памятнику.

— Я председатель культурного центра «Война», это чеченское общество. Мой сын учится в кадетском классе. Пришли еще и поддержать оставшихся в живых. Мы должны быть все вместе в такие дни, это народное горе, и для нас это не просто слова. Конечно, нам было не до праздника все эти дни, все время думали о людях, которых постигло такое несчастье. У нас очень много знакомых в Магнитогорске, постоянно были с ними на связи, — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» Аслан Дагаев.

Напомним, утром 31 декабря в центре Магнитогорска обрушился подъезд жилого десятиэтажного дома. На данный момент из-под завалов достали 38 тел погибших, несколько человек все еще остаются погребенными под грудой камней.

— Переживание за тех, кто не является нам не родными и близкими, за совершенно незнакомых, которые даже находятся в другом городе, и сопереживание им — это то, что делает нас людьми. В первый же день трагедии наш митрополит Григорий выразил соболезнования и благословил священников во всех храмах начать совершать панихиды по погибшим и молебен о здравии тех, кто пострадал в этой трагедии, — говорит священник Владимир Панарин, который тоже пришел на акцию. — Господь, указывая на какие-то катастрофы, дает понять людям, что те, кто погибли они не грешнее, чем другие люди. Но если мы не покаемся, не обратимся к богу, также можем погибнуть. Мы такие же люди, трагедия, которая случилась — это повод для нас задуматься о вечности и повод сделать какие-то выводы.

В акции поучаствовали десятки челябинцев.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Среди погибших - дети.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Многие не скрывали своих эмоций.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Люди несли к памятнику розы и гвоздики.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Траурная акция в центре Челябинска.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Девятилетний Дени тоже стал участником акции.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Трагедия в Магнитогорске, по последним данным, унесла жизни 38 человек.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Акция длилась буквально полчаса.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Для Челябинской области трагедия в Магнитогорске стала общим горем.Фото: Валентина ВАГАНОВА

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