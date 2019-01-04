«Во время прощания понадобилась помощь врачей»: в Магнитогорске похоронили шестерых погибших при взрыве газа

Сегодня, 4 января, в Магнитогорске похоронили шесть человек, погибших при взрыве газа и обрушении подъезда. Как сообщает наш корреспондент, работающий на месте событий, с жертвами трагедии пришел проститься губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Помощь Скорой понадобилась одной из родственниц семьи КрамаренкоФото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

Семью Крамаренко хоронили в закрытых гробах, так как тела под завалами оказались сильно искалечены. Головалую малышку Милану опознали по сережкам-гвоздикам. Ее родителям Анастасии и Игорю было по 31 году. Он работал на заводе, а она — в Магнитогорском государственном техническом университете имени Носова специалистом по международной академической мобильности.

Прощание в ритуальном залеФото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

— Отзывчивая, светлая, жизнерадостная, альтруистичная, активная, улыбчивая — она была для нас не только коллегой, но и добрым другом, — рассказывают про Анастасию коллеги. — Всех иностранных граждан она принимала, как к себе в дом. Консультировала, сопровождала на всех этапах обучения, устраивала экскурсии и оказывала любую помощь, в которой нуждались гости.

Семья Крамаренко. Фото: соцсети

Проститься с семьей Крамаренко пришли около ста человек. Прощание состоялось в 11 часов в ритуальном зале Комбината похоронных услуг. На месте дежурила бригада скорой помощи. Ее помощь понадобилась одной из родственниц Крамаренко. Женщине стало плохо, и ее отвели в специальную комнату, где работали медики.

Малышке был всего годикФото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

В то же время проходило прощание с ветераном Великой Отечественной войны, обладательницей медали за оборону Ленинграда 95-летней Ольгой Анисимовой и ее 70-летней дочерью Татьяной Топко. Они также жили в рухнувшем седьмом подъезде.

Ольга Анисимова и Татьяна Топко. Фото: соцсети

Шестым похороненным в этот день стал погибший под завалами Виктор Воронцов. Напомним, его жена и дочь спаслись. А он в ту ночь спал в другой комнате, которая во время взрыва рухнула вниз.

Виктор Воронцов. Фото: соцсети

Ритуальный зал находится недалеко от левобережного кладбища, куда после прощания и двинулся похоронный кортеж.

Похоронный кортеж отправился на левобережное кладбищеФото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

Сегодня только первый день похорон. Всего жертв — 39. Ритуальные мероприятия продолжатся завтра. Напомним, родным жертв трагедии губернатор выделил на похороны по 31,5 тыс руб. на каждого погибшего.

Проститься с семьей Крамаренко пришли около ста человек.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасателю, который вытащил из-под завалов в Магнитогорске младенца, подарили чудом уцелевшую икону

Молодой герой Петр Гриценко участвовал в операциях по всему миру. (подробности)

«Я обманул смерть»: житель Магнитогорска вышел из дома за 15 минут до взрыва газа

Он среди ночи решил сходить в гараж. (подробности)

«Мы выбрались, а через секунду комната ушла вниз»: мама с дочкой чудом спаслись при взрыве газа в Магнитогорске

Отец семейства погиб при обрушении, потому что спал в другой комнате. (подробности)