2019-01-04T13:34:45+03:00
Общество

«Во время прощания понадобилась помощь врачей»: в Магнитогорске похоронили шестерых погибших при взрыве газа

Прощание с жертвами трагедии продолжится 5 января
Ульяна ШЕВЧЕНКОИрина КАРЕЛИНА
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Сегодня простились с семьей Крамаренко и еще тремя погибшими при взрыве газа в Магнитогорске.Сегодня простились с семьей Крамаренко и еще тремя погибшими при взрыве газа в Магнитогорске.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Сегодня, 4 января, в Магнитогорске похоронили шесть человек, погибших при взрыве газа и обрушении подъезда. Как сообщает наш корреспондент, работающий на месте событий, с жертвами трагедии пришел проститься губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Помощь Скорой понадобилась одной из родственниц семьи Крамаренко Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

Помощь Скорой понадобилась одной из родственниц семьи КрамаренкоФото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

Семью Крамаренко хоронили в закрытых гробах, так как тела под завалами оказались сильно искалечены. Головалую малышку Милану опознали по сережкам-гвоздикам. Ее родителям Анастасии и Игорю было по 31 году. Он работал на заводе, а она — в Магнитогорском государственном техническом университете имени Носова специалистом по международной академической мобильности.

Прощание в ритуальном зале Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

Прощание в ритуальном залеФото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

— Отзывчивая, светлая, жизнерадостная, альтруистичная, активная, улыбчивая — она была для нас не только коллегой, но и добрым другом, — рассказывают про Анастасию коллеги. — Всех иностранных граждан она принимала, как к себе в дом. Консультировала, сопровождала на всех этапах обучения, устраивала экскурсии и оказывала любую помощь, в которой нуждались гости.

Семья Крамаренко. Фото: соцсети

Семья Крамаренко. Фото: соцсети

Проститься с семьей Крамаренко пришли около ста человек. Прощание состоялось в 11 часов в ритуальном зале Комбината похоронных услуг. На месте дежурила бригада скорой помощи. Ее помощь понадобилась одной из родственниц Крамаренко. Женщине стало плохо, и ее отвели в специальную комнату, где работали медики.

Малышке был всего годик Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

Малышке был всего годикФото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

В то же время проходило прощание с ветераном Великой Отечественной войны, обладательницей медали за оборону Ленинграда 95-летней Ольгой Анисимовой и ее 70-летней дочерью Татьяной Топко. Они также жили в рухнувшем седьмом подъезде.

Ольга Анисимова и Татьяна Топко. Фото: соцсети

Ольга Анисимова и Татьяна Топко. Фото: соцсети

Шестым похороненным в этот день стал погибший под завалами Виктор Воронцов. Напомним, его жена и дочь спаслись. А он в ту ночь спал в другой комнате, которая во время взрыва рухнула вниз.

Виктор Воронцов. Фото: соцсети

Виктор Воронцов. Фото: соцсети

Ритуальный зал находится недалеко от левобережного кладбища, куда после прощания и двинулся похоронный кортеж.

Похоронный кортеж отправился на левобережное кладбище Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

Похоронный кортеж отправился на левобережное кладбищеФото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

Сегодня только первый день похорон. Всего жертв — 39. Ритуальные мероприятия продолжатся завтра. Напомним, родным жертв трагедии губернатор выделил на похороны по 31,5 тыс руб. на каждого погибшего.

Проститься с семьей Крамаренко пришли около ста человек. Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

Проститься с семьей Крамаренко пришли около ста человек.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

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