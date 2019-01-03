«Спите спокойно»: люди вспоминают погибших от обрушения дома в Магнитогорске

К вечеру 3 января с места завалов обрушившегося дома в Магнитогорске вывезли уже 39 пакетов с телами. Поисковая операция подходит к концу. По официальным спискам под завалами никого не осталось. Впрочем, может был кто-то еще не учтенный.

«Комсомольская правда» рассказывает о тех, кто погиб при взрыве газа 31 декабря. Напомним, обрушение произошло ранним утром, когда большинство еще спали.

Ольга Скворцова и Сергей Кутепов

Накануне они пришли к друзьям в гости на Карла Маркса, 164. Расходиться по домам не стали и решили заночевать. В соцсетях пишут, что хозяина квартиры утром уже не было — ушел на работу. Он и рассказал МЧС, что у него дома были люди.

Сергей Кутепов.Фото: СОЦСЕТИ

— 25 лет назад мы с Ольгой учились в педколледже на музыкальном отделении, на учителя музыки и музработника в детском саду. Она всегда была веселой, задорной, душой любой компании. Добилась всего сама, много училась, всегда была в работе. Сидеть дома и ждать милости от кого-то она не могла, — рассказала знакомая Ольги.

У Ольги осталась дочь-старшеклассница Катя, которая сейчас занимается похоронами.

Ольга Скворцова.Фото: СОЦСЕТИ

Семья Крамаренко

Анастасии и Игорю было по 31 году. Он работал на заводе, а она преподавала иностранный язык. Растили дочку Милану — она родилась год назад.

Семья Крамаренко.Фото: СОЦСЕТИ

Семья Улфатовых

Выходцы из Таджикистана. Снимали квартиру на шестом этаже. Живым из-под завалов вытащили отца — 26-летнего Шухрата. Под обломками он провел семь-восемь часов. Сейчас в очень тяжелом состоянии.

Семья Улфатовых из Таджикистана.Фото: СОЦСЕТИ

— Его отправили лечиться в Челябинск. Вроде бы даже в коме. О смерти семьи не знает. Будет шоком для него, — говорят знакомые.

Тела семьи, вероятно, отправят на родину в Таджикистан. Сейчас МИД этого государства решает этот вопрос.

Семья Кремлевых

— Два брата Денис и Дима — молодые. Еще даже семьями обзавестись не успели. С ними погибли родители — Андрей и Елена, — делятся знакомые.

Денис Кремлев.Фото: СОЦСЕТИ

Знакомые до последнего верили, что Дмитрий выжил. Спустя несколько часов после трагедии его страничка во «ВКонтакте» была онлайн. Но к тому времени он уже был мертв.

Елена Кремлева.Фото: СОЦСЕТИ

Ольга Баталова и Андрей Синебрюхов

— Андрюха в ночь должен был на смену идти. Жена его веселая и нежная очень была. Их вместе нашли, — пишут знакомые семьи в соцсетях.

Ольга Баталова и Андрей Синебрюхов.Фото: СОЦСЕТИ

У них остались двое детей. Накануне их отвели ночевать к бабушке, чтобы побыли с родными перед Новым годом. Первое время им говорили, что мама с папой ушли на работу и вот-вот вернутся за ними…

Виктор Воронцов

Тело Виктора достали из-под завалов. Жена и дочь чудом успели спастись. В ту ночь они спали в другой комнате. Их комната обвалилась не сразу после взрыва, и они успели перебраться на лестницу. Виктор упал вниз на глазах у жены.

Виктор Воронцов.Фото: СОЦСЕТИ

Михаил Снетков

— Мишка был простым парнем, очень отзывчивый и скромным. Из тех людей, что улыбаются незнакомцам при встрече, — характеризует 34-летнего погибшего знакомого магнитогорец Олег.

Михаил Снетков.Фото: СОЦСЕТИ

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А В ЭТО ВРЕМЯ

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