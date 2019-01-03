2019-01-03T17:55:52+03:00
Происшествия

«Спите спокойно»: люди вспоминают погибших от обрушения дома в Магнитогорске

Под завалами оказались целые семьи с маленькими детьми
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
По последним данным при обрушении подъезда в Магнитогорске погибли 39 человек.По последним данным при обрушении подъезда в Магнитогорске погибли 39 человек.
Изменить размер текста:

К вечеру 3 января с места завалов обрушившегося дома в Магнитогорске вывезли уже 39 пакетов с телами. Поисковая операция подходит к концу. По официальным спискам под завалами никого не осталось. Впрочем, может был кто-то еще не учтенный.

«Комсомольская правда» рассказывает о тех, кто погиб при взрыве газа 31 декабря. Напомним, обрушение произошло ранним утром, когда большинство еще спали.

Ольга Скворцова и Сергей Кутепов

Накануне они пришли к друзьям в гости на Карла Маркса, 164. Расходиться по домам не стали и решили заночевать. В соцсетях пишут, что хозяина квартиры утром уже не было — ушел на работу. Он и рассказал МЧС, что у него дома были люди.

Сергей Кутепов. Фото: СОЦСЕТИ

Сергей Кутепов.Фото: СОЦСЕТИ

— 25 лет назад мы с Ольгой учились в педколледже на музыкальном отделении, на учителя музыки и музработника в детском саду. Она всегда была веселой, задорной, душой любой компании. Добилась всего сама, много училась, всегда была в работе. Сидеть дома и ждать милости от кого-то она не могла, — рассказала знакомая Ольги.

У Ольги осталась дочь-старшеклассница Катя, которая сейчас занимается похоронами.

Ольга Скворцова. Фото: СОЦСЕТИ

Ольга Скворцова.Фото: СОЦСЕТИ

Семья Крамаренко

Анастасии и Игорю было по 31 году. Он работал на заводе, а она преподавала иностранный язык. Растили дочку Милану — она родилась год назад.

Семья Крамаренко. Фото: СОЦСЕТИ

Семья Крамаренко.Фото: СОЦСЕТИ

Семья Улфатовых

Выходцы из Таджикистана. Снимали квартиру на шестом этаже. Живым из-под завалов вытащили отца — 26-летнего Шухрата. Под обломками он провел семь-восемь часов. Сейчас в очень тяжелом состоянии.

Семья Улфатовых из Таджикистана. Фото: СОЦСЕТИ

Семья Улфатовых из Таджикистана.Фото: СОЦСЕТИ

— Его отправили лечиться в Челябинск. Вроде бы даже в коме. О смерти семьи не знает. Будет шоком для него, — говорят знакомые.

Тела семьи, вероятно, отправят на родину в Таджикистан. Сейчас МИД этого государства решает этот вопрос.

Семья Кремлевых

— Два брата Денис и Дима — молодые. Еще даже семьями обзавестись не успели. С ними погибли родители — Андрей и Елена, — делятся знакомые.

Денис Кремлев. Фото: СОЦСЕТИ

Денис Кремлев.Фото: СОЦСЕТИ

Знакомые до последнего верили, что Дмитрий выжил. Спустя несколько часов после трагедии его страничка во «ВКонтакте» была онлайн. Но к тому времени он уже был мертв.

Елена Кремлева. Фото: СОЦСЕТИ

Елена Кремлева.Фото: СОЦСЕТИ

Ольга Баталова и Андрей Синебрюхов

— Андрюха в ночь должен был на смену идти. Жена его веселая и нежная очень была. Их вместе нашли, — пишут знакомые семьи в соцсетях.

Ольга Баталова и Андрей Синебрюхов. Фото: СОЦСЕТИ

Ольга Баталова и Андрей Синебрюхов.Фото: СОЦСЕТИ

У них остались двое детей. Накануне их отвели ночевать к бабушке, чтобы побыли с родными перед Новым годом. Первое время им говорили, что мама с папой ушли на работу и вот-вот вернутся за ними…

Виктор Воронцов

Тело Виктора достали из-под завалов. Жена и дочь чудом успели спастись. В ту ночь они спали в другой комнате. Их комната обвалилась не сразу после взрыва, и они успели перебраться на лестницу. Виктор упал вниз на глазах у жены.

Виктор Воронцов. Фото: СОЦСЕТИ

Виктор Воронцов.Фото: СОЦСЕТИ

Михаил Снетков

— Мишка был простым парнем, очень отзывчивый и скромным. Из тех людей, что улыбаются незнакомцам при встрече, — характеризует 34-летнего погибшего знакомого магнитогорец Олег.

Михаил Снетков. Фото: СОЦСЕТИ

Михаил Снетков.Фото: СОЦСЕТИ

К ЧИТАТЕЛЯМ

Мы хотим написать как можно больше светлых слов о погибших. Помогите нам оставить их имена в истории. Фото и истории присылайте на gazeta174@yandex.ru.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Я обманул смерть»: житель Магнитогорска вышел из дома за 15 минут до взрыва газа

Поднимаю глаза посмотреть на свои окна, а моей квартиры нет. Там остались документы, деньги и ценные вещи. У меня началась истерика. Я жил над семьей Крамаренко. (далее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лже-газовщики, нелегальные перепланировки, отсутствие контроля: что стало причиной трагедии в Магнитогорске

В эфире радио «Комсомольская правда» обсуждаем обрушение дома на Карла Маркса, 164 (подкаст)

«Магнитка, мы с тобой!»: Челябинск почтил память погибших в Магнитогорске траурной акцией

В 15 часов челябинцы безмолвно встали колонной к памятнику и стали по очереди возлагать цветы. Каждый переживал про себя. Кто-то сдержанно, стараясь не показывать своих эмоций, а кто-то нет-нет, да вытирал слезы. (далее)

Магнитогорск: последствия обрушения подъезда жилого дома.

Еще больше материалов по теме: «Взрыв газа в Магнитогорске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Пострадавший при взрыве дом в Магнитогорске разделят на две части
Найдено тело 39-го погибшего при взрыве в Магнитогорске
Пострадавшие магнитогорцы приходят за выплатами в сопровождении силовиков с автоматами
Состояние 10-месячного Вани Фокина, спасенного из-под завалов в Магнитогорске, улучшилось
В полиции рассказали, почему из оцепления в Магнитогорске вывели человека в наручниках
Предпенсионерам из Челябинской области дадут возможность освоить новую профессию бесплатно
Найдено тело 38-го погибшего при обрушении в Магнитогорске
МЧС: погибших в Магнитогорске может быть больше, чем указано в списках
Жильцов обрушившегося дома в Магнитогорске начали пускать в квартиры
Похороны погибших под завалами в Магнитогорске начнутся с 4 января
Девятилетнюю девочку вторые сутки ищут в Челябинской области
Сотрудники колоний Магнитогорска развернули полевые кухни для спасателей на месте обрушения дома
Жители Челябинска соберутся на Алом поле почтить память погибших в Магнитогорске
Власти утвердили новые размеры компенсации пострадавшим от обрушения в Магнитогорске
СМИ: из оцепления в Магнитогорске полицейские вывели человека в наручниках
Жители Магнитогорска предлагают увековечить память жертв трагедии
Тела 22 погибших от обрушения в Магнитогорске опознаны
Хозяева кошки, спасенной из-под завалов в Магнитогорске, погибли
Звезда NHL Малкин написал на коньках слова поддержки пострадавшим от взрыва в Магнитогорске
Жители уцелевших подъездов в Магнитогорске смогут попасть в квартиры на полчаса
37 жертву обрушения в Магнитогорске достали из-под обломков
Жители Магнитогорска просят эвакуировать животных из заблокированных при взрыве квартир
36 человек отыскали поисковики на месте рухнувшего дома в Магнитогорске
33 погибших подняли из-под обломков рухнувшего подъезда в Магнитогорске
МЧС сообщило о 31 погибшем от обрушения подъезда в Магнитогорске
«Металлург» и «Трактор» проведут домашнюю серию матчей в траурных повязках
Мама Ванюши Фокина улыбнулась, когда увидела это
Из-под обломков обрушившейся десятиэтажки в Магнитогорске достали 28 погибшего
21 погибшего от взрыва дома в Магнитогорске опознали