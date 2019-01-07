Папа спасенного из-под завалов в Магнитогорске Вани Фокина: Спасибо всем, кто нас поддерживает

Страница в сосцети магнитогорца Евгения Фокина полна поздравлений и рождественских открыток. 7 января, в Рождество, случилось настоящее чудо. Его 10-месячный сынок Ваня, выживший после обрушения подъезда в доме №164 по пр. Карла Маркса, задышал сам и пришел в себя, заплакал. У малыша, который провел на двадцатиградусном морозе под руинами подъезда 35 часов, сохранились функции головного мозга и легких.

После чудовищного взрыва, обрушившего ранним утром 31 декабря подъезд многоэтажки, под руинами оказались погребены десятки человек. В их списке был и 10-месячный Ваня Фокин. 39 человек погибли. А Ваню, живого, 1 января из-под обломков достали спасатели. После необоходимых реанимационных процедур спецбортом ребенок было доствлен в Москву, в НИИ нетоложной детской хирургии и травматологии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/685161" frameborder="0"></iframe> 39 жизней, по которым скорбит вся страна.Учителя, студенты, дети... Как и мы, они готовились встречать Новый год. Но их жизни трагически оборвались перед самым праздником. Вспомним их всех поимённо...

Сейчас ребеночек кушает сам, с ложечки, узнает маму. Ольга Фокина, мама Вани, медик по образованию, неотлучно у кроватки сына в палате московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии спецбортом.

Корреспонденты газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» дозвонились до Евгения, чтобы спросить о самочувствии Ванечки.

Ваня Фокин пришел в сознание.

— Я ничего говорить не буду, простите меня. Боюсь сглазить. Но все, что сообщается в новостях — правда. Спасибо всем, кто нас поддерживает, — сказал папа малыша.

К благодарностям супруга присоединяется мама Ольга:

— Спасибо всем за поддержку, за молитвы о Ване! Спасибо за оказание своевременной помощи и организацию транспортировки. Спасибо всем, кто уступал машине «скорой помощи», когда каждая секунда была на счету. Спасибо врачам, которые оказывали и сейчас оказывают помощь Ване!

Сейчас папа Вани в Магнитогорске, вместе с трехлетним старшим сыном. Его главная забота — восстановить документы и решить вопрос с жильем, ведь квартира Фокиных превратилась в руины после взрыва и обрушения подъезда дома по пр. Карла Маркса. Сейчас папа и брат Вани живут у родственников.

А врачи столичного НИИ заявляют что восстановление малыша будет долгим. В клинику ребенок поступил в тяжелом состоянии.

Президент НИИ Леонид Рошаль сказал:

— Он был абсолютно разбалансирован, не мог дышать, у него плохо работали почки, не мог есть. Было много других проблем. Сегодня ребенок реагирует на окружающих, но проблем еще много. Я думаю, что не один месяц уйдет, чтобы он поправился.

Сейчас медиков заботит правая ножка ребенка — обмороженная и сломанная. Однако, они рассчитывают спасти ее полностью.

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