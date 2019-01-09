Челябинский скульптор предложил увековечить память жертв магнитогорской трагедии мемориалом «Цветок памяти»

— Говорят, что настоящий художник, как и талантливый актер, должен быть «человеком без кожи». Я же никогда не считал себя излишне чувствительным, тем более сентиментальным, — рассказал скульптор Андрей Старцев корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск». — Но когда я узнаю об огромной человеческой трагедии, меня охватывает чувство невосполнимой потери, болезненное ощущение, что весь ужас страшного события произошел и со мной. Видимо, подобное чувство сопричастности охватывает многих, но до конца почувствовать глубину трагедии и весь ужас потерь могут только сами пострадавшие.

Основой мемориальной скульптуры, посвященной памяти погибших в трагедии в Магнитогорске, был избран цветок, определивший и название композиции — «Цветок Памяти». Несмотря на трагедию, автор хочет сделать скульптуру не унылой и скорбной, а насыщенной светлой печалью и тихой грустью памяти о погибших.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/685161" frameborder="0"></iframe> 39 жизней, по которым скорбит вся страна.Учителя, студенты, дети... Как и мы, они готовились встречать Новый год. Но их жизни трагически оборвались перед самым праздником. Вспомним их всех поимённо...

Взятый за основу цветок, сделан с восемью лепестками как образ Рождественской звезды — символ возрождения к жизни новой. Главные его большие лепестки пластически стилизованы в подобие язычков пламени Неугасимой лампады или поминальной Свечи. Они своим движением, своей пластикой устремлены вверх, к небу, к солнцу. Туда же — вверх — устремлены в своем свободном полете птицы, традиционно символизирующие души ушедших наших близких.

Скульптура создана так, чтобы оставаясь памятной, она не стала тяжелым, темным пятном на лице города. «Цветок Памяти» не пугает своей угрюмостью — это еще и просто красивая скульптура, которых так мало в наших городах.

Скульптуру «Цветок памяти» автор посвятит не только трагедии в Магнитогорске, но и жертвам пожара в кемеровской «Зимней вишне» и погибшим при бойне в Керчи.

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