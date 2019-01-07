2019-01-07T16:13:24+03:00
Происшествия

Стреляли! Почему взорвалась загадочная маршрутка в Магнитогорске

Независимые эксперты считают, что машину могли ликвидировать
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Меток от пуль просто не видно на обгоревшем корпусе. Фото с видео.Меток от пуль просто не видно на обгоревшем корпусе. Фото с видео.
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Напомним, 31 декабря страна проснулась со страшной новостью - в Магнитогорске обрушился подъезд девятиэтажного дома. Погибли 39 человек. На следующей вечер, 1 января, в центре города взорвалась маршрутка. Авто было объято пламенем. И этот момент записали на видео прохожие. На ролики слышны взрывы и звуки, отчетливо похожие на выстрелы.

Пытливые пользователи интернета связали два происшествия в одну цепочку:

- Взрыв в доме устроили террористы, а в машине были уничтожены их пособники.

Пока правоохранительные органы упорно хранят молчание по поводу взорвавшейся недалеко от городской мэрии маршрутки, «Комсомолка» собрала в сети все видеоролики ЧП и показал их специалистам.

Полыхающую, как факел ГАЗель очевидцы сняли на видео 1 января на пересечении проспекта Карла Маркса с улицей имени Газеты «Правда». Это произошло спустя сутки после обрушения подъезда десятиэтажного дома.

Судя по кадрам, маршуртка около 12 минут горела и взрывалась на глазах случайных прохожих и посетителей ледового городка, который находится в двух шагах от места происшествия. На некоторых видеозаписях слышны крики перепуганных горожан.

- Пожарных вызывайте! Там полиция стреляет... Вон человек с пистолетом побежал... В маршрутке горят люди... Погоня была.. Газовый баллон взорвался!

Очевидцы рассказывают о том, что видели вооруженных людей в форме. В сети мы нашли около десятка, снятых на мобильные телефоны, роликов этого происшествия. Все они начинаются с того, что маршрутка уже горит. В первые секунды отчетливо слышны хлопки, похожие на выстрелы автоматчиков и только потом в салоне что-то взрывается.

НЕИСПРАВНОСТЬ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ?

Согласно официальной версии, озвученной областным Главком в маршрутной ГАЗели погибло три человека. Причина возгорания – неисправность газового оборудования. О перестрелке и личностях погибших ничего не сообщается.

А в социальных сетях тем временем начинается массовая истерия. Одни пишут , что в маршрутки ехали террористы. Якобы, во время спецоперации трое из них сгорели, один - сбежал.

Другие считают, что произошел несчастный случай - взорвался баллон с газом, а похожие на выстрелы хлопки – это взрывающиеся в салоне петарды. Так что же взрывалось в салоне пассажирской ГАЗели вечером 1 января?

Корреспондент «Комсомольской правды» - Челябинск» задала это вопрос взрывотехнику с двадцатилетним стажем работы в правоохранительных органах.

ЭТО ОЧЕНЬ ПОХОЖЕ НА ВЫСТРЕЛЫ

- На видеозаписи однозначно звучат выстрелы, - говорит взрывотехник. - По поводу взрыва ничего определенного пока сказать не могу. Вспышка была сильная. Возможно, что-то загорелось внутри салона. Если газовые баллоны целые, то они не сдетонировали. Иначе автомобиль бы разлетелся на куски. После осмотра сгоревшей ГАЗели, я мог бы ответить на ваши вопросы более точно...

- Если предположить, что это была спецоперация, почему так много людей стали свидетелями?

- Ситуации бываю разные. Мог поступить сигнал о том, что бандиты прыгнули в машину. В таких ситуациях времени на разработку спецоперации просто нет. Оперативники действуют по обстановке.

Ветеран боевых действий в Афганистане:

- Взрывы возле ГАЗели – это не фейерверки. По маршрутке стреляли силовики. Насколько мне известно, по городу был объявлен план «Перехват». От охранников одного из торговых центров города поступил сигнал о попытке заложить в их здании взрывное устройство. Оперативник отработали четко – по камерам отследили, кто был и на чем уехал.

- А почему на фото обгоревшей маршрутки не видно следов от пуль?

- А вы что думаете её должны были превратить в решето? Профессионалы свою задачу знают и стреляют только по целям, чтобы не попасть в случайных людей. И еще: на фото маршрутка обгорелая, на ней просто не видны следы пуль...

ЗА РУЛЕМ БЫЛ ЮЖАНИН

На днях в сети появились снимки водителя той самой маршрутки. Портал «Русская Пресса» сообщает о том, что нашел фото предполагаемого террориста из сгоревшей маршрутки в Магнитогорске. Кадр сделан 2 октября 2018 года с камеры видеофиксации комплекса «Кордон-М» за превышение скорости. На снимке за рулем ГАЗели мужчина восточной национальности.

Возможно это и есть тот самый Махмут, о котором «Комсомолке» рассказали местные маршрутчики. Однако по их словам, Махмут незадолго до Нового года продал свою ГАЗель парню славянской внешности, а сам уехал вместе с семьей к себе на родину.

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