Свыше 75 тысяч человек подписали петицию за снос дома в Магнитогорске, где обрушился подъезд

9 Янв. 2019 2019-01-09T07:38:29+03:00

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В интернете пользователи подписывают петицию о сносе дома по пр. Карла Маркса, 164 в Магнитогорске, где 31 декабря обрушился подъезд. По предварительной версии, взорвался газ в квартире седьмого подъезда. Власти намерены снести смежные с обрушившимся пролеты многоэтажки и сделать две высотки. Однако 76 500 пользователей Сети поставили виртуальную подпись против инициативы.

— Жильцы соседних подъездов говорят, что стены покрыты трещинами, — говорится в петиции.

Ранее сообщалось, что дом признали пригодным для проживания. Специалисты обследовали трещины и сообщили, что разрушение не усилится. Впрочем, после сноса аварийных подъездов эксперты еще раз осмотрят дом.

Напомним, накануне новогодних праздников, в шесть утра 31 декабря, в доме на Карла Маркса прогремел взрыв. Обрушился седьмой подъезд жилого десятиэтажного дома. Под завалами оказались десятки человек. Четверо из них погибли сразу, еще 35 тел спасатели вытащали в следующие три дня после обрушения.

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