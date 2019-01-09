Хоккеист Евгений Малкин из США перечислил 4 миллиона пострадавшим в магнитогорской трагедии

Знаменитый уроженец Магнитогорска Евгений Малкин не остался в стороне после трагедии. Помощь пострадавшим при обрушении дома на пр. Карла Маркса, 164 пришла из-за океана. Форвард клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» перечислил в фонд помощи около 60 тыс. долларов — это порядка 4 млн. руб. Об этом сообщили в пресс-службе магнитогорского хоккейного клуба «Металлург», в котором Женя начинал карьеру.

Деньги в качестве пожертвования будут адресно направлены пострадавшим в магнитогорской трагедии. Евгений Малкин также заявил, что партнеры по «Питтсбургу» поддержали его инициативу и сейчас собирают деньги для перечисления на специальный счет в банке.

— Я разговаривал на этот счет с руководством магнитогорского «Металлурга», и эти средства также будут адресно направлены пострадавшим, — отметил хоккеист.

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Между тем, известная телеведущая и супруга форварда Анна Кастерова заявила, что не прочь, чтобы Евгений завершил свою хоккейную карьеру в родном «Металлурге».

— Мы неоднократно обсуждали, что Жене все равно когда-то придется завершать карьеру. Делать это нужно красиво, поэтому для него было бы очень правильным шагом сыграть сезон в родной для себя команде, в родном городе. Я его поддержу в любом выборе, но этот мне кажется верным, — сказала Анна Кастерова.

Контракт Малкина с «Питтсбургом» рассчитан до 2022 года. За это время нападающих заработает в клубе порядка 80 млн. долларов (около 10 млн. $ в год).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/685011" frameborder="0"></iframe> Слёзы и свечи на месте магнитогорской трагедии.

Напомним, в шесть часов утра 31 декабря в доме на пр. Карла Маркса в Магнитогорске прогремел взрыв. Обрушился седьмой подъезд жилого десятиэтажного дома. Под завалами оказались десятки человек. Четверо из них погибли сразу, еще 35 тел спасатели вытащили в следующие три дня после обрушения.

КСТАТИ

В начале января Евгений Малкин в знак поддержки вышел на лед на коньках, на которых маркером вывел слова «Магнитогорск, мы с тобой» и «Магнитогорск в моем сердце». Произошло это в матче «Питтсбурга» с «Нью-Йорк Рейнджерс».

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