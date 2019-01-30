«Насильно выселять не будем»: глава Магнитогорска призвал жильцов разрушенного взрывом дома дождаться экспертизы

Каждый день, в 15.00, глава Магнитогорска Сергей Бердников ведет прием жильцов дома №164 по пр. Карла Маркса. Напомним, седьмой подъезд многоэтажки рухнул от взрыва 31 декабря в 6 часов утра. Официальная версия — взрыв бытового газа. Погибло 39 человек.

Сейчас демонтируются рухнувший седьмой и искореженный восьмой подъезды. На время этих работ отселены и соседние подъезды. Поначалу о полном расселении многоэтажки речи не шло. Но многие жильцы боялись оставаться здесь, и тогда Владимир Путин поручил расселить дом полностью. И хоть исследование комплекса «Струна» показало безопасность конструкций других подъездов, президент пошел людям навстречу. Известна цена вопроса — 900 млн рублей. Деньги выделит федеральный и областной бюджеты, а также градообразующее предприятие Магнитогорска — ММК.

В Магнитогорске обрушили повреждённую взрывом стену дома.

ЖИЛЬЦЫ ХОТЯТ УЧАСТВОВАТЬ В СОВЕЩАНИЯХ В МЭРИИ

Однако теперь часть жителей передумала покидать родные углы. Они заявили об этом главе города на очередном приеме. Активисты от дома пожелали присутствовать на совещаниях по вопросу расселения, которые, по их мнению, проходят в мэрии.

Бердников же сказал, что необходимости в таких заседаниях нет. И попросил дождаться результатов окончательной экспертизы конструкций дома. Ее проведут по окончании демонтажа двух подъездов. Заключение опубликуют на официальном сайте администрации и в СМИ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/684967" frameborder="0"></iframe> Магнитогорск: последствия обрушения подъезда жилого дома.

— Будет заключение о состоянии дома. Насильно переселять никого не будут. В администрации работает штаб, я ежедневно веду прием с жителями дома и отвечаю на все интересующие вопросы, — заявил Сергей Бердников.

МЭР ПРЕДЛОЖИЛ ПРИГЛАСИТЬ НА ВСТРЕЧУ С МУТКО ОБЕ СТОРОНЫ

Кроме того, в мэрии встречаются с риэлторами, подыскивающими жилье для решивших переехать. Их просят не раздувать цены.

В конце недели в Магнитогорск приедут заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко и губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Жильцы обрушившегося дома, что не желают переезжать, пожелали с ними встретиться и пообщаться. Градоначальник ответил, что в планах это есть.

— Если не будет изменений в рабочем графике, то такая встреча обязательно состоится, — цитирует градоначальника пресс-секретарь главы Ольга Беличенко. — Но для объективности картины следует пригласить жителей с разными точками зрения на расселение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/685161" frameborder="0"></iframe> 39 жизней, по которым скорбит вся страна.Учителя, студенты, дети... Как и мы, они готовились встречать Новый год. Но их жизни трагически оборвались перед самым праздником. Вспомним их всех поимённо...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Взрыв в Магнитогорске: что стало причиной? Расследование Ульяны Скойбеды

Столько свободных квартир в городе нет. Вероятно, будут строить новый дом (подробности)

В Магнитогорске обрушили поврежденную взрывом стену дома

Соседний подъезд во время демонтажа повреждений не получил. (подробности)

«Первые дни мучил вопрос: что это было? Потом подумала, когда узнаю — будет страшнее»: как живет Магнитогорск через две недели после взрыва

Восемь рассказов людей, соприкоснувшихся с трагедией. (подробности)