5 водителей маршруток из Челябинска, что удивили всю страну

Прямо за рулем пьют чай вприкуску с шаурмой, курят и смотрят сериалы на телефоне. А еще ругаются матом и нарушают ПДД.

Такой стереотип о водителях маршрутки сложился в обществе. И нельзя ведь сказать, что это неправда. На этом фоне некоторые маршрутчики удивляют добрыми поступками и ми-ми-мишными фишечками.

Рассказываем о тех, кто первым перешел на светлую сторону.

ОТЛИЧНИКАМ — ДАРОМ

Дядя Самвел возил отличников бесплатно. Фото из архива "КП".

Ну как же не вспомнить в нашей подборке доброго дядю Самвела! Фото плаката из его маршрутной «Газели» в 2017 году облетело социальные сети Челябинска. «Бонус для школьников от дяди Самвела: оценка 5 — проезд бесплатный», — написал он.

С особым уважением водитель относился и к будущим мамочкам. При «предъявлении видимого животика» они тоже ездили бесплатно.

Самвел Абгарян работал на рейсе №136 «Белый хутор — Железнодорожный вокзал». В Челябинск приехал из Грузии, где выучился на экономиста.

— По профессии не работал: не смог бы высидеть всю жизнь на стуле. Я общение люблю, детей. Сейчас так доброты мало. Я вот на кузове своей «газельки» написал: «Добрый маршрут». Люди видят, улыбаются, бесплатно их провезу — они чуть добрее будут. Надо в мире жить, — объяснял нам водитель.

На сайте «Комсомолки» читатели со всей России писали слова благодарности дяде Самвелу за его доброту и пример для всех.

К сожалению для пассажиров, он больше не работает в маршрутных перевозках. Он рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда»-Челябинск», что уже год как сменил профессию на более творческую — печатает на холсте портреты. Вместе с родственником открыл дизайн-студию с поэтичным названием «Звездная ночь».

ПЯТНИЦА ДОБРА

Хороший день пятница! Фото: Алия Сафиуллина, соцсети.

Пятница — у многих любимый день. Конец рабочей недели все-таки! А у жителей Магнитогорска есть еще один маленький повод для радости.

— Утром уехала на работу на 39 маршруте бесплатно. Водитель сказал: День доброты. Очень приятно, — поделилась в соцсетях Алия Сафиуллина.

В салоне маршрутки висит объявление: «Дорогие пассажиры! Сегодня на этой машине проезд бесплатный!»

В соцсетях гадают, в чем причина такой доброты. И почему именно по пятницам? Оказалось, что маршрутку водит мусульманин Хаким, который решил в своей выходной до полуденной молитвы делать доброе дело. Владелец транспорта возражать не стал.

СЛАДКИЕ МАРШРУТКИ

Маршрутчики Магнитогорска угощают пассажиров конфетами. Фото: vk.com/magnitkacity

«Газельку» Мурата Режапова из Магнитогорска местные жители окрестили «сладкой маршруткой». Дело в том, что возле кабины водителя висит корзинка с карамельками. «Конфеты пассажирам», — гласит надпись крупными буквами.

Мужчина приехал в Челябинскую область из Казани. Там тоже возил пассажиров и даже заслужил звание “лучший водитель маршрутного такси”. Начав работать в Магнитогорске на маршруте №54, он в первую очередь закупился… мягкими игрушками. Дарил их маленьким пассажирам. А потом стал угощать всех конфетами: и детей, и взрослых. Говорит, за смену уходит два килограмма.

Коллеги Мурата подхватили идею. В соцсетях магнитогорцы пишут, что на маршрутах №1 и №47 тоже угощают конфетами.

А еще в 47-й маршрутке висит объявление о том, что, помимо аптечки и огнетушителя, у водителя имеются пирожки с картошкой. Также в письменном виде шофер объявил о бесплатном проезде многодетным семьям.

ПОМОГАЮТ ДЕТЯМ

Водитель маршрутки в Магнитогорске помогает детям.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Недавняя история с маршрутчиком растопила сердца всех родителей. В Магнитогорске водитель «Газели» напоил чаем и отвез домой заблудившегося школьника.

— Хочу поблагодарить водителя маршрутного такси №43. К сожалению, имени не знаю. Мой ребенок по ошибке сел не на тот маршрут. Сообразил, когда уехал уже далеко. Водитель довез его до конечной, напоил горячим чаем, а потом отвез до нужного места, — поделилась Кристина Слободчикова в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК.

И это не единственный такой поступок добряка.

— Моя дочка тоже недавно села в эту маршрутку, и водитель с нее даже за проезд не взял. Говорит: «Оставь себе», — прокомментировала Анастасия Мансурова.

Я ВАМ ПЕСЕНКУ СПОЮ

Музыкальная маршрутка №48 колесит по Челябинску: АМЗ — Северо-Запад. Ее голосистый водитель приехал сюда из Махачкалы. Там он работал в полиции, но заскучал. Поет Магомед с детства, пассажиров возит уже лет 20 лет. А совместил два эти занятия только пару месяцев назад. В репертуаре — русские народные песни и хиты 60-х: «Вот кто-то с горочки спустился», «Огней так много золотых», «Старый Клен», «А снег идет»…Это не шутки: поет водитель маршрутки! Магомед Мамакурбанов дает концерты прямо за рулем. А пассажиры аплодируют и даже подпевают. Ведь с песней любая дорога веселей.

Магомед Мамакурбанов поет за рулем маршрутки.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— По-моему, то, что я работаю водителем маршрутки — это какая-то ошибка. Я должен на эстраде вместе с Киркоровым выступать! — смеется Магомед.

Однако, он серьезно подумывает сменить профессию на более творческую и пробиться на эстраду. А пока радует пассажиров.

— Голос волшебный! Это была самая лучшая поездка! — пишут про него в соцсетях.

Однако, не все так считают.

— Если бы мне портил поездку такой «певун», я бы пожаловался на него в транспортную компанию, — прокомментировал статью о Магомеде читатель сайта chel.kp.ru из Москвы под ником ворчун.