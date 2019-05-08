Жителям обрушившегося дома в Магнитогорске выставили счет за капремонт

Жители магнитогорской многоэтажки, где произошел взрыв 31 декабря, опять оказались в первых строчках новостей. Накануне в СМИ появилась информация, что пострадавшим якобы начислили платежи за услуги ЖКХ за все месяцы 2019 года. Да еще и со штрафами за просрочку! При этом часть подъездов отключены от воды и газа, не везде работают лифты.

Напомним, взрыв прогремел в доме в центре Магнитогорска примерно в 6 часов утра 31 декабря. Обрушился седьмой подъезд, погибли 39 человек. Официальная версия силовиков — взрыв бытового газа из-за утечки. Жильцы, чьи квартиры разрушены или признаны аварийными, перебрались в съемные квартиры. Аренду им оплатили власти. Жильцы других подъездов остались на своих «метрах».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/685161" frameborder="0"></iframe> 39 жизней, по которым скорбит вся страна.Учителя, студенты, дети... Как и мы, они готовились встречать Новый год. Но их жизни трагически оборвались перед самым праздником. Вспомним их всех поимённо...

ЧТО ДЕЛАТЬ СОБСТВЕННИКАМ

Новость о начислении платежей за коммуналку возмутила пользователей соцсетей. Всем известно, что пострадавшие от взрыва жильцы четыре месяца не жили в своих квартирах. Мало того, что трагедия произошла не по их вине, так им еще теперь и штрафы по просроченным платежам погашать?

8 мая в мэрии собрали экстренную пресс-конференцию. Ситуацию объяснил и.о. начальника управления ЖКХ администрации Магнитогорска Станислав Чернышев.

Чиновник показал журналистам квитанции жильцов пострадавшего дома, где начисления за коммуналку соответствуют показаниям приборов учета. Если в квартире никто не проживает, то в колонках за воду и за свет стоит «0».

— За содержание и ремонт — это, так называемая жилищная услуга, платежи начислялись всем без исключения, так как обслуживание лифтов , уборка подъездов и придомовой территории должны проводиться в полном объеме. За вывоз мусора квитанции приходили каждый месяц. Жильцам сделают по ним перерасчет, если они предоставят в управляющую компанию договор аренды. То есть, докажут, что жили в съемной квартире после взрыва (расселили только несколько подъездов - прим. ред.). Платежи за газ начислялись по факту подключения. Газ жильцам начали давать с 1 апреля. Лифты были пущены сразу с момента заселения. Тем, кто не проживает, начисления сняли. Информация о штрафах не соответствует действительности, — заявил Станислав Чернышев.

Тем, кто после обрушения перебрался в съемную квартиру, сделают перерасчет.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

В мэрии также подчеркнули, что жалоб на несправедливые начисления в квитанциях ЖКХ ни к главе города, ни в управляющую компанию от жильцов дома по пр. Карла Маркса, 164 не поступало.

ЗА КАПРЕМОНТ ВСЕ-ТАКИ ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ?

Скорее всего, информация СМИ о начислениях за коммуналку касается взносов за капитальный ремонт.

— Плата за капремонт начисляется всем жителям, независимо от проживания. Эти начисления производит регоператор капитального ремонта. По Жилищному кодексу у него нет оснований для отмены платежей и, тем более, для отмены пени за просрочку. Постановление о капремонте могли отменить только в том случае, если бы дом признали аварийным. Тогда бы все суммы на капремонт, которые уже были накоплены, пошли на демонтаж этих подъездов. Но дом признали пригодным для проживания, — объяснил Станислав Чернышев.

Дом разделили на две части. Между ними будет прогулочная зона.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

Можно ли было «заморозить» платежи за капремонт или хотя бы не начислять пени пострадавшим от взрыва собственникам? С этим вопросом «Комсомолка» обратилась к региональному оператору капитального ремонта. Однако в пресс-службе от нас потребовали письменный запрос. Позже мы опубликуем ответ регоператора.

КСТАТИ

Сколько человек решили переехать из дома на пр. Карла Маркса, 164

На сегодняшний день почти 200 жильцов пострадавшего дома изъявили желание переехать. Речь идет о жителях 5, 6, 9 и 10 подъездов. Сейчас они подыскивают себе новое жилье. Четыре семьи уже переехали в новые квартиры, а старые передали муниципалитету. Остаться в доме планируют 320 человек.

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