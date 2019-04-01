«Выносят мебель, чтобы съехать»: с обрушившегося дома в Магнитогорске сняли охрану

1 апреля жильцам четырех подъездов в доме на пр. Карла Маркса, 164 разрешили вернуться в квартиры. С этого дня здесь сняли охрану. При этом, часть собственников вернулись домой, чтобы просто забрать оттуда вещи и мебель. Об этом сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск», находящаяся на месте событий.

Напомним, взрыв прогремел в многоэтажке в центре Магнитогорска в 6 часов утра 31 декабря. Обрушился седьмой подъезд, погибли 39 человек. Официальная версия силовиков — взрыв бытового газа из-за утечки.

ОДНИ СПЕШАТ ДОМОЙ, ДРУГИЕ СОБИРАЮТ ВЕЩИ

После взрыва полностью демонтировали седьмой и восьмой подъезды. Жильцов прилегающих подъездов — 5-6 и 9-10 — временно расселили. Их квартиры остались охранять наряды полиции.

Накануне комиссия признала дом на пр. Карла Маркса, 164 пригодным для жилья.

— Утром 1 апреля подъезды открыли. Лифты запущены, свет есть. Но нет газа. И еще не во всех квартирах есть вода, — передает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» Ульяна Шевченко.

Власти готовы полностью расселить дом, но часть жильцов решили остаться.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

Пенсионерка Раиса Васильевна живет в шестом подъезде 43 года. Когда прогремел взрыв, она не спала. Все слышала и видела в окно.

— В первые дни думала — надо уезжать. А сегодня чуть ли не бегу домой — соскучилась по родным стенам. Помыкались мы за три месяца по съемным квартирам. Никаких повреждений и трещин после взрыва в комнатах нет. Жить я здесь не боюсь.

Пенсионерка Раиса Васильевна вернулась в свою квартиру, где прожила 43 года.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

Раиса Васильевна достает из сумок вещи. После трагедии собиралась впопыхах. Руки от волнения тряслись. Похватала верхнюю одежду, документы и лекарства. Полицейские торопили — боялись, что стены обрушатся.

Жительница десятого подъезда Светлана наоборот упаковывает весь свой скарб в коробки. Внизу ее ждет «Газель». Осталось вывезти из почти пустой квартиры мебель.

Кто-то вернулся только для того, чтобы забрать вещи и мебель.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

— Не могу здесь жить после того, что произошло. Как только президент сказал, что дом будут расселять, я сразу начала готовиться к переезду. Поеду к дочке в Екатеринбург.

Кто-то возвращается в свои квартиры, но временно.

— Мы еще не определились, где хотим купить квартиру на сертификат. Съехать и рады бы, но подходящих вариантов нет, — рассказала семейная пара.

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ОСТАТЬСЯ РЕШИЛИ 60 ЧЕЛОВЕК

В мэрии подсчитали: 170 жильцов дома № 164 на проспекте Карла Маркса пожелали переехать, а 60 человек остаются. Тем, кто не может по каким-то причинам вернуться в свои квартиры, продлят компенсацию аренды жилья еще на три месяца. Считают только собственников жилья. Ведомственные квартиры и соцнайм, а здесь таких много, не в счет.

Неделю назад здесь побывал врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

Неделю назад врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер встретился с жильцами. Они пожаловались, что не могут купить новые квартиры на выданные государством сертификаты.

На месте демонтированных подъездов появится прогулочная зона.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

Компенсация положена из расчета 31 725 руб. за квадратный метр. А в январе недвижимость в Магнитогорске подорожала. Тем не менее, на сайтах объявлений есть квартиры, которые можно купить на компенсацию от властей. Причем, в центре города и с хорошим ремонтом. Но таких квартир не так много.

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