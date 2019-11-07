Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского заказали на YouTube

На видеохостинге появились сюжеты, посвященные Борису Дубровскому. Одни имеют десятки просмотров. Другие набрали по 200-300 тысяч. Их главная страница сайта предлагает посмотреть пользователям в разделе популярных видео из Челябинской области.

Против Бориса Дубровского возбудили уголовное дело. Подкаст КП-Челябинск 95,3 ФМ 00:00 00:00

В редакции КП-Челябинск изучили содержание клипов. Большинство сделаны на коленке и по сути пересказывают историю вокруг дела экс-губернатора. Авторы клипов использовали фото и видеохронику Дубровского и рассказали о предполагаемой краже бюджетных денег.

Во многих роликах вместо живого диктора текст наговаривает механический голос из онлайн-переводчика.

Все ролики появились в один промежуток времени — немногим позже, чем в СМИ появилась информация о претензиях закона к бывшему руководителю области.

Подобные видео можно найти на YouTube.

Напомним, в ночь с 11 на 12 октября адвокат Игорь Трунов сообщил, что против Бориса Дубровского началось уголовное преследование. Повод — хищение 20 млрд при строительстве дорог. Однако официально Следственный комитет так и не подтвердил информацию, а через пару дней в околополитической тусовке появились новые инсайды: дело решили не возбуждать, по крайней мере пока.

Сам Борис Дубровский сообщил через СМИ, что никуда не сбегал, работает в России и по уголовному дело он не проходит.

«ЯВНЫЙ ЗАКАЗ»

— Все каналы, где опубликовано видео про Дубровского, имеют общую тематику — современная политика в России. Но связаны ли они между собой — сказать трудно. Хотя совершенно не секрет, что рекламные агентства предлагают политическим клиентам пакеты вроде: размещение 20 видео на разных каналах. Другое дело, что публикация на популярных каналах стоит дорого. Цена за один ролик может достигать до полумиллиона рублей и выше, — объяснил КП-Челябинск эксперт по YouTube Николай Щурин.

«ЭТО — СПОСОБ ДАВЛЕНИЯ»

— У Бориса Дубровского остались большие бизнес-интересы в Челябинске и области. Идет дележ денег, поэтому эти ролики похожи на способ давления оппонентов экс-губернатора, — рассказал считает политолог Андрей Лавров.

Кроме того эксперт предположил, что эта информационная атака — месть. Но чья?

— Тех же самых «юревечевских», которых удалили от распила, — предполагает собеседник. — Хотя в политике месть — это явление глупое, но оно существует.

«ДА ПРОСТО ТЕМА НА СЛУХУ...»

— Это может быть просто запоздалой реакцией на громкую новость, тема ведь на слуху была довольно долго, — предположил креативщик и изготовитель видеороликов Василий Старенко. — Каналы, на которых залиты ролики, вещают о политике, и мимо такой темы пройти не могли. Хотя немного запоздалая реакция смущает. Может быть, кто-то хочет от кого-то что-то получить?

НАШ ОПРОС

Кто был лучше?

Кстати, недавно мы проводили опрос в нашей группе на сайте ВК. И спросили, кого челябинцы считают лучшим губернатором. Вот как расположились предпочтения:

1991-1996 Вадим Соловьев 3.48 %

1996-2010 Петр Сумин 53.23 %

2010-2014 Михаил Юревич 41.63 %

2014-2019 Борис Дубровский 1.66 %

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