«Победители по жизни»: как в Челябинске появилась «Комсомольская правда»

Редакция газеты «Комсомольская правда» в Челябинске создана 24 ноября 1994 года. В этот день было зарегистрировано одноименное предприятие. Ранее «Комсомолку», как одну из крупнейших союзных газет можно было также купить в южноуральских киосках печати, однако, она была лишена челябинской вкладки.

Сотрудники челябинского филиала «Комсомольской правды» о своей работе без купюр 00:00 00:00

ФАКТ №1: СКАНДАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

История челябинской «КП» началась с телепрограммы. Тогда телевидение занимало куда большее место в жизни жителей новой России. Но программа в газете печаталась для Москвы. Местные бизнесмены придумали: давайте печатать местную программу. Наверху к идее отнеслись скептически, но потом решили рискнуть. Дело выстрелило.

Первые вкладки в «Комсомолку» делали, как водится, делали «на троих» — Николай Красноперов (верстка), Валерий Капустин (журналист), Сергей Смирнов (редактор).Фото: Из личного архива героя публикации

Подобная история была и с новостной вкладкой: сначала идею не приняли, а затем дали зеленый свет. Так в Челябинске в «Комсомольской правде» появилась вкладка «Самородок». Почему-то решили, чтобы каждый регион выбирал свое название. Причем по внешнему виду ее верстка отличалась от центральной «КП». Первым редактором стал известный челябинский журналист Сергей Смирнов.

Вкладка «Самородок» теперь музейный экспонат.Фото: Антон САДЧИКОВ

Сергей Иванович вспоминает, что как и сейчас «Комсомолка» была законодателем трендов в журналистике. Тогда большинство по советскому образцу писали пространные материалы о судьбах России, а мы начали рассказывать лайфхаки и объясняли, что происходит в новом мире. Забавно, что одним из первых репортажей в «Самородке» был материал о челябинском секс-шопе с фотографиями ассортимента интимных товаров. Шуму он тогда наделал…

Еще собкор «КП» Сергей Смирнов после ограбления ночью на улице. Репортаж на первой полосе «Комсомолки» назвался так: «Штаны у «Комсомолки» отнять можно, но талант — никогда!».Фото: Из личного архива героя публикации

ФАКТ №2: ОФИС ДЕЛИЛИ С БАНДИТАМИ

Первый наш офис был в конференц-зале Дворца спорта «Юность». Тогда там были перебои со светом, затопленные туалеты, а телефонный кабель никак не могли провести. При удобном случае «КП-Челябинск» перебралась в Дом быта. Сергей Смирнов вспоминает, что тогда там сидели несколько контор, у руля которых были люди авторитетные. Но за аренду они платить не спешили. Тогда директор Дома быта повесил на вход цепи и велел никого не пускать. Вскоре директора убили… А «Комсомолка» перебралась в офис на Красной, 4.

Первый губернатор Челябинской области (1991-1996 гг) Вадим Соловьев.Фото: Из личного архива героя публикации

Здание построено ближе к середине 90-х, считается одним из первых в Челябинске, сооруженных на деньги частного капитала. Офис «Комсомольской правды» был и остается на шестом этаже.

Мэр Челябинска Вячеслав Тарасов (1991 - 2005) в гостях у «КП».Фото: Из личного архива героя публикации

ФАКТ №3: ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ИСТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКА

Сайт КП-Челябинск занимает и занимал верхние строчки рейтинга новостных порталов Южного Урала. Мы ежедневно публикуем около 30 новостей и статей, выпускаем творческие спецпроекты. Например, мы проводили виртуальную выставку лучших фотографов Челябинска, ведем фотохронику наших корреспондентов (2017, 2018) и отмечаем важные события уходящего года(2015, 2016, 2017, 2018). Сайт челябинской «Комсомолки» можно считать полноценной энциклопедией и срезом южноуральской действительности. А еще мы составили «Азбуку Челябинска».

В коридоре «Комсомолки».Фото: Андрей АБРАМОВ

Самыми экстремальными периодами в работе редакции оказались две трагичные страницы в истории Челябинской области. Первая — это падение метеорита. Чтобы максимально подробно рассказать читателям о болиде, журналисты первую неделю проводили на работе ежедневно свыше 12 часов.

Корреспонденты КП-Челябинск одними из первых прибыли на озеро Чебаркуль и собрали несколько осколков. А после дежурили в лагере авантюристов, которые занимались подъемом метеорита, а его вызволение из оков озера мы показали в прямом эфире. По тем временам, когда смартфоны были с маленькими экранами, скудными батарейками, а интернет 3G был чем-то мега крутым, наш стрим с места событий был реально технической победой.

Вместе с ГИБДД мы поздравляем автомобилистов Челябинска с 8 Марта и 23 Февраля.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Вторая история случилась недавно. Обрушение дома в Магнитогорске и трагедию этого города мы переживали всей редакцией. Писали не только о горе. Искали светлые моменты, находили героев и следили за каждым вздохом Вани Фокина. Самой масштабной работой редакции стало собственное расследование. Оно получилось таким объемным, что нам пришлось опубликовать в три раза урезанную версию, дабы не наскучить читателям, зато мы были уверены в качестве проделанной работы.

ФАКТ №4:

Впервые радио «КП» зазвучало в Челябинске 26 декабря 2011 года. Московскую сетку начали транслировать на частоте 95.3 FM. Вскоре к ней прибавились и четыре-пять часов ежедневно вещания из челябинской радиорубки. С 1 июня 2017 года радио вещает также в двух крупнейших городах Челябинской области — Миассе (89,8 FM) и Златоусте (89.3 FM). Общий охват превышает 1,6 млн человек.

Зарядка во время фестиваля семейной рыбалки от челябинского радио 95.3 FM.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Нам удалось спасти бабушку, которую завалило полками от взрывной волны при падении метеорита. У старушки было включено радио, она смогла дотянуться до телефона и позвонить в прямой эфир, а уже мы передали ее адрес спасателям.

Кто только не приходил в челябинскую радиостудию!Фото: Андрей АБРАМОВ

ФАКТ №5: УСТРАИВАЕМ ГОНКИ ДЕТЕЙ И СПАСАЕМ ПРИРОДУ

Мы проводим праздники и социальные акции. Летом неоднократно приглашали всех на фирменный чемпионат по рыбалке. Два раза в год проводим забег в ползунках «Маленький чемпион» — на мероприятии всегда аншлаг. Как раз тот случай, когда фраза «количество мест ограничено» не рекламный трюк, а суровая правда.

После соревнований «Маленький чемпион».Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Несколько раз мы собирали от челябинцев макулатуру и батарейки, а затем сдали все на переработку. А ответственных горожан наградили подарками. Вместе с министерством экологии мы провели первый в Челябинске экологический квест «ЗаБор». А сколько фотоконкурсов мы провели — не счесть! Регулярно заходите на наш сайт и принимайте участие.

Ольга Фаткулина и директор челябинского филиала Екатерина Парфенова на мероприятии «Белый бал» от «Комсомольской правды».Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ежегодно мы рассказываем нашим читателям о лучших медучреждениях города с помощью проекта «Клиника года». Хотите знать, где в Челябинске лучшие новостройки и качественные стройматериалы? Тогда следите за голосованием «Лучший строитель. Южный Урал». Мы также хотим, чтобы наши дети получали лучшее образование и создали рейтинг «Лидеры образования. Урал и Зауралье». И, конечно, куда челябинцу без машины! Поэтому «Автосалон года. Южный Урал» позволит узнать все о дилерах и магазинах запчастей.

«КП-Челябинск» регулярно проводит мероприятия.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мы еще молодые, но за плечами богатый опыт. Тысячи судеб людей, о которых мы рассказали и миллионы читателей, которые проводят с нами время. Давайте делать нашу жизнь лучше вместе.

Коллектив челябинского филиала на мероприятии «Белый бал», который организовал наш медиахолдинг.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Команда редакции КП на чемпионате по боулингу среди СМИ, 2018 год.Фото: Из личного архива героя публикации

Антон Садчиков стал редактором челябинского выпуска в 1999 году и с тех пор руководит коллективом.Фото: Из личного архива героя публикации

Экспедия «КП» по интересным местам Челябинской области.Фото: Валентина ВАГАНОВА