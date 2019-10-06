2019-10-06T14:40:33+03:00
Общество

Выживший при обрушении дома в Магнитогорске малыш сделал первые шаги

Трогательное видео опубликовала мама Вани Фокина — ребенка, который стал символом надежды
Андрей АБРАМОВ
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Ваня Фокин сделал первые шаги.Ваня Фокин сделал первые шаги.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Новый год 2019 в Магнитогорске омрачила катастрофа — обвалился подъезд жилой многоэтажки на проспекте Карла Маркса, 164. Погибли десятки человек. Большинство спасенных из-под завалов выбрались в первые часы. Дальше спасатели лишь извлекали тела.

Под грудой обломков лежал 11-месячный малыш. За его жизнь молилась вся страна. Спустя 35 часов после обрушения собака поисковиков подала знак — за кучей сложившихся перекрытий кто-то есть. Спасатели провели операцию с хирургической точностью и свершилось чудо: Ваню достали живым.

Некоторые говорят, что ребенка спасло одеялко. Другие рассказывают, что жизненные силы ему дала… известка! Якобы Ваня слизывал ее и подкреплял силы.

Сильнее всего у Вани пострадала ножка. Его увезли в клинику к доктору Рошалю. За его здоровьем следили лучшие педиатры страны.

Сейчас Ваня вместе с семьей вернулся в Магнитогорск. Его мама — Ольга — поделилась в социальных сетях радостной вестью: малыш сделал первые шаги.

Ваня Фокин делает первые шаги.

— Из-за невропатии большеберцового и малоберцового нервов, на ноге, где был перелом, он не мог встать. Сейчас неправильно ставится стопа при ходьбе. Есть еще участки без волос на голове, после синдрома длительного сдавливания. Для восстановления нужно время и терпение, — рассказала Фокина.

Мама уверена, что все будет хорошо.

— Проходим курсы реабилитации, заказали ортопедическую обувь. Ваня любит ходить по лестнице, катать машинки, очень громко возмущается. Говорит пока немного.

Ваня провел под завалами больше суток. Фото: кадр с видео

Ваня провел под завалами больше суток.Фото: кадр с видео

Спасение Вани Фокина называют чудом. Когда весь Магнитогорск был в глубочайшем шоке и еще в полной мере не осознал трагедию, спасение стало новогодней сказкой, которая вернула людям надежду.

В магнитогорской трагедии погибли 39 человек. Официальная причина обрушения так и не была названа. КП-Челябинск проводила свое расследование и перечисляла возможные версии. Также в Магнитогорск прилетела спецкор «Комсомолки» Ульяна Скойбеда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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