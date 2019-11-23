Жители главе Калининского района Челябинска: «Из-за этого ларька могут погибнуть дети»

Про ларек «овощи-фрукты», который гастарбайтеры воткнули на газоне между домом по ул. Бр. Кашириных, 93 и школой №124, мы писали больше месяца назад на сайте и в газете. Он встал на перекрестке пешеходной тропинки и проезжей части.

В этом месте известный челябинский тележурналист Андрей Романов спас от гибели школьника. Мальчишка бежал вдоль киоска и уже почти вскочил на дорогу, по которой ехала машина. Андрей схватил ребенка за капюшон и дернул назад. До гибели под колесами оставалось всего полсекунды!

Ларек закрывает обзор водителям и пешеходам.

В этот же день Романов написал обращение в администрацию Калининского района, на территории которой годами плодятся и богатеют сотни нелегальных ларьков. Андрей попросил срочно решить эту проблему, ведь опасности подвергаются дети. Но взывать к совести некоторых чиновников бесполезно. У них вместо совести - законные акты, которые позволяют им не отрывать свои брюки от кабинетных кресел и перекидывать бумажки из ведомства в ведомства.

Так случилось и на этот раз. Район перекинул это письмо в Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями. И те ответили, что... Читайте сами:

А нужно было главе района Сергею Колеснику в этот же день выехать на место и показать, что он глава района, что он работает на народ, а не на ларечную мафию, которую в Челябинске крышуют депутаты и вороватые чиновники. Вызвать полицию, ГИБДД, налоговые органы и остановить нелегальную торговлю. Вызвать эвакуатор и увезти эту будку, как мусор,на помойку.

Вместе с Андреем мы составили обращение главе района от имени жителей:

— Уважаемый Сергей Колесник, берите пример с губернатора Текслера, который узнав о беде в военном городке под Чебаркулем, тут же отправился туда решать проблему. Хотя он мог бы отослать письмо в Миноброны и ждать согласно законным актам ответа. Сергей Колесник, начните наводить порядок в своем районе. Начните с этого ларька. Сколько лет вы здесь у руля, а грязи во дворах меньше не становится, деревья обрезают, незаконная торговля процветает пышным цветом.

Надеемся, что Вас не огорчил тон этого послания. Но поверьте, нам уже надоело жить во всем этом! Не подставляйте главу города Наталья Котову, как это сделал г-н Алейников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

7 бед, из-за которых уволили главного дорожника Челябинска Владимира Алейникова (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00