2019-12-10T14:51:13+03:00
Общество

Чудом выживший в ужасной трагедии Ваня Фокин из Магнитогорска начал бегать и вот-вот скажет первое слово

Ребенок проходит очередной курс реабилитации
Инна КУМЕЙКО
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Ваня врачей не боится: мама же рядом!Ваня врачей не боится: мама же рядом!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Его спасение все называли чудом. 1 января 2019 года десятимесячного младенца Ваню Фокина живым извлекли из-под обломков рухнувшего в Магнитогорске дома. Ребенок в легкой домашней одежде 36 часов провел под бетонными обломками. Мороз сваливался за — 26. У бетонного крошева не находил себе места отец мальчика. Но все закончилось спасением.

Ванечка, спасенный из-под завалов.Ему нет еще и года, а жизнь уже испытала на прочность. Малыш больше суток провел под обломкам дома и выжил!

Ребенку грозила инвалидность, ампутация. Но он жив-здоров, ходит, бегает, улыбается.

В Челябинскую областную детскую больницу Ваня с мамой приезжает уже в третий раз. Врачи наблюдают за состоянием его правой ножки: при ходьбе и беге ребенок выбрасывает ее вперед.

— Нерв поврежден, — поясняет корреспонденту КП-Челябинск папа Вани Евгений. Он со старшим сыном остался дома, в Магнитогорске. — Ножка была зажата между обломками стены, был перелом. Но после каждого курса реабилитации дела все лучше. Ванечка и бегает, и прыгает, и на коленках ползает, когда игрушечный грузовик по полу катает.

— Положительная динамика все крепче. Если в первый раз он к нам поступил с нарушением двигательной нервной системы, не ходил, то теперь не только ходит, но и бегает, — говорит заведующая отделением Алла Галимзянова.

В областной детской больницы Ваню лечат без таблеток и уколов: массажем, специальными упражнениями лечебной физкультуры. Врачей малыш не боится — охотно идет на руки, улыбается.

В октябре ребенок сделал первые самостоятельные шаги. И сейчас только иногда придерживается за материнскую руку. 16 февраля Ване исполнится два года. Пока малыш не разговаривает.

Мальчик стоит, ходит, бегает. Но врачи наблюдают за его правой ножкой. Фото: Ольга Фокина.

Мальчик стоит, ходит, бегает. Но врачи наблюдают за его правой ножкой. Фото: Ольга Фокина.

Напомним, около шести часов утра 31 декабря в Магнитогорске обрушился пролет жилого дома. Спасательная операция длилась четверо суток, но живых людей удалось вызволить лишь в первые часы. Остальные погибли под обломками. Трагедия унесла 39 жизней.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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