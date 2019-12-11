СК подозревает бывшего мэра Челябинска Тефтелева в получении взятки
Следственный комитет рассказал, за что был задержан 11 декабря экс-глава Челябинска Евгений Тефтелев.
— По данным следствия, подозреваемые в период исполнения должностных обязанностей, получили взятку в особо крупном размере от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и исполнении муниципальных контрактов, — сообщил старший помощник руководителя СК СК России по Челябинской области Владимир Шишков.
Возбуждено дело о получении взятки. Вторым подозреваемым является экс-руководитель управления капитального строительства Евгений Пашков. Также в материалах фигурирует депутат и строитель Сергей Селещук. Известно, что преступление вскрыли сотрудники ФСБ. Мзду бизнесмен мог передать за выгодный контракт на строительство школы в «Парковом».
— Сейчас идут следственные действия по установлению обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается, — добавили в Следственном комитете.
Пока неизвестно, о какой части статьи 290 УК идет речь. Самое тяжкое наказание — до 15 лет колонии.
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Подобные аресты не бывают спонтанны — им предшествует долгая оперативная работа в несколько месяцев. Выходец с «ММК» в 2010 году получил пост мэра города металлургов, а четыре года спустя губернатор Борис Дубровский «повысил» его до мэра Челябинска. Народной любви в столице Евгений Николаевич не сыскал и был разжалован в прошлом году. (далее)
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ИСТОЧНИК KP.RU
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