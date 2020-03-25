Коронавирус в Челябинске, новости на 25 марта: заболевших становится все больше

По информации на 6 часов утра 25 марта коронавирусом в Челябинске больны шесть человек. Еще один заразившийся — самый первый на Южном Урале — в Миассе.

Во вторник, 24 марта, стало известно о двух новых заболевших в Челябинске. Это женщина, вернувшаяся из Чехии, и мужчина, прилетевший из Великобритани. Болезнь у них протекает в легкой форме.

Вот только есть проблема: мужчина оказался в общей палате инфекционного отделения вместе с еще четырьмя пациентами. Об этом возмущенно рассказал в интернете челябинец, который лежал на соседней койке. Он пилот, 10 марта совершал рейс из Рима, а через 11 дней почувствовал недомогание. Из самолета за границей он не выходил. Но на всякий случай, чтобы исключить covid-19, его увезли в инфекционку. Вот только с таким подходом мужчина мог заразиться коронавирусом прямо в больнице.

Коронавирус в Челябинске, новости на 25 марта: заболевших становится все большеФото: Анна МАРТЫНОВА

Напомним, что в Челябинске среди заболевших также числятся мужчина, который прилетел из Италии, его жена, дочь-студентка и коллега.

Если бы челябинцы ответственно относились к своему здоровью и здоровью окружающих, распространения коронавируса можно было бы избежать. Но увы. После случая с мужчиной, который заразил троих, к южноуральцам, прилетевшим из-за границы, будут приходить домой участковые и проверять, как те соблюдают самоизоляцию. Кстати, полицейские будут в масках.

Другу первого заразившегося коронавирусом в Челябинской области (молодого человека из Миасса) пришлось закрыть свое кафе на карантин. Его начали одолевать хейтеры, а кофейню назвали опасным местом. Хотя у молодого бизнесмена нет никаких симптомов коронавируса, он решил временно самоизолироваться и провести в помещениях общепита дезинфекцию.

Кажется, горожане наконец-то поняли всю серьезность ситуации. За сутки на карантин ушли около тысячи челябинцев.

Анализ на коронавирус сдают только по направлению врача.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А В ЭТО ВРЕМЯ

* В Челябинске воспитатель детского сада отказалась принимать у родителей ребенка после их отдыха в Азии. Семья проигнорировала самоизоляцию и принесла справку от педиатра: мол, неконтактны, все впорядке. Но такая справка выдается без всяких анализов, после обычного осмотра. В условиях распространения коронавируса для туристов этого недостаточно. Ребенок не будет ходить в садик две недели.

* В аптеках до сих пор нет медицинских масок. Поэтому неудивительно, что ушлые предприниматели начали продавать их с машин. По 40 рублей за штуку. Это в четыре раза дороже, чем они стоили в аптеке месяц назад. Место для торговли выбирают не случайное — возле больниц. Например, рядом с ГБ №1 вот уже который день появляется машина, обклеенная табличками «Маски медицинские».

Масками торгуют прямо возле городской больницы. Фото: vk.com/«Регион-74 | Челябинск»

* Губернатор Челябинской области просит пенсионеров не выходить из дома без большой надобности. Одиноким пожилым людям лекарства и продукты доставят до двери. Если есть такая необходимость, нужно звонить в районную соцзащиту или общественному движению «Волонтеры-медики» (тел.: 8 (919)115-81-51). Денег за услугу не берут, только за продукты.

* Во вторник, 24 марта, в 20:00 челябинская телевышка окрасилась в цвета итальянского флага. Наш город принял участие во флешмобе в поддержку страны, где сейчас самая страшная ситуация с коронавирусом. Флаг Италии вывесили по всему миру на зданиях музеев, театров, галерей и т.д.

Челябинская телевышка засияла цветами итальянского флага.Фото: Ирина ФАДЮШИНА

* Школы Челябинской области не готовы организовать полноценное дистанционное обучение детей, которые выберут свободное посещение уроков. Об этом сообщила первый заместитель министра образования Челябинской области Елена Коузова. Даже «Сетевой город» несколько раз в день дает сбои и не загружается.

Пока заявление на свободное посещение написали родители около 10% школьников Челябинска. После каникул эта цифра, скорее всего, увеличится. Но в школах говорят: технических возможностей для полноценного дистанционного обучения нет, поэтому вся ответственность за пройденный материал ложится на учеников и их родителей.

* В Челябинске из-за коронавируса временно закрылись два кинотеатра: «Синема Парк» и «Знамя». Остальные пока работают, но изменили режим. Поэтому перед походом в кинотеатр внимательно смотрите информацию на его сайте.

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