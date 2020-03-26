Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 26 марта 2020 года: новые случаи из Азии

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 26 марта 2020 года увеличилось на три человека. Об этом сообщила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Ранее диагноз «коронавирус» поставили троим челябинцам, одной жительнице Магнитогорска и одному жителю Миасса. Итого восемь. Плюс трое условно подтвержденных.

— Подтверждены случаи коронавируса из числа контактов побывавшего в Италии, а также туристов из Чехии и Великобритании, — рассказала Ирина Гехт. — Плюс три новых условно подтвержденных случая. Это туристы из Турции и Вьетнама — они сразу чувствовали недомогание, анализы взяли в аэропорту.

У туристов, прибывших из Турции и Вьетнама болезнь протекает в легкой форме.

С сегодняшнего дня а аэропорту Баландино открылся пункт забора анализов на коронавирус. Там же туристам, прибывающим из-за границы, выдается предписание о самоизоляции на 14 дней. Анализы начали проводить в областном СПИД-центре. Идут переговоры с компанией «Инвитро». Напомним, вчера получили 4900 тест-систем, из них 4500 уйдет на Роспотребнадзор.

Всего в Челябинской области 16 госпитальных баз. Для полной готовности освобождается больница №2 по ул. Гагарина, которую уже назвали челябинской Коммунаркой — по аналогии с крупной столичной больницей. Ее перепрофилируют в течение 10 дней. На всякий случай, перепрофилируется и роддом больницы №2.

Поликлиники работают в режиме карантина по гриппу. На апрель-май отменены все санаторно-курортные заезды. Приобретатели путевок отдохнут в здравницах позднее.

— Болезнь будет распространяться. Важно сделать так, чтобы не была пика, а болезнь шла в горизонтали, — отметила Ирина Гехт.

Вице-губернатор настоятельно попросила граждан посидеть дома.

— Не нужно ездить по гостям на каникулах, не нужно ходить по городу в поисках развлечений. Изолируйте себя от контактов с другими людьми, — подчеркнула она.

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