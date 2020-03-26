Коронавирус в Челябинске, новости на 26 марта 2020 года: зараженная бабушка, «Коммунарка» для больных и возвращение туристов

По данным на 6 часов утра 26 марта коронавирусом в Челябинской области больны восемь человек. Первым на Южный Урал привез covid-19 парень из Миасса, отдыхавший в Андорре. Вторым был вернувшийся из Италии челябинец. Сначала он заразил жену и дочь-студентку. А 25 марта стало известно, что в семье заболела еще и бабушка, живущая в Магнитогорске.

Чем старше человек, тем хуже он переносит коронавирусную инфекцию.

— У бабушки болезнь протекает более тяжело, но уже есть положительная динамика, — прокомментировала первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

Четвертая зараженная от мужчины, побывавшего в Италии (где сейчас бушует страшная эпидемия) и при этом безответственно отказавшегося от самоизоляции, — его коллега.

Также напомним, что 24 марта сообщили еще о двух заболевших коронавирусом: мужчина прилетел из Великобритании, а женщина из Чехии.

Восемь пишем, еще четыре в уме. Столько туристов, вернувшихся из Таиланда в Миасс, увезли в больницу с симптомами ОРВИ и температурой. Есть подозрение на коронавирус. Анализы уже взяли, пациенты ждут результатов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

До концв марта на родину вернутся из-за границы до 75 тысяч южноуральцев.Фото: Андрей АБРАМОВ

* По предварительным данным в ближайшие дни — до конца марта — на родину вернутся от 57 до 70 тысяч находящихся за рубежом южноуральцев.

* Очень кстати в Челябинск доставили партию тест-систем для анализов на конронавирус. Пробы у прилетающих из-за границы будут брать прямо в аэропорту (подробности).

* Больных отправят в «Коммунарку» — больницу на 400 коек, которая откроется на базе ОКБ №2. Это будет аналог самой большой больницы для пациентов с подозрением на коронавирус в подмосковном поселке Коммунарка, название которой уже стало нарицательным (подробности).

* ЗАГСы еще сильнее ужесточили правила. На регистрацию пустят не более 10 человек (включая молодоженов и сотрудников ЗАГСа). А выездные регистрации отменили вовсе.

* ТРК пока работают. А вот кинотеатры, кинозалы, детские игровые комнаты и развлекательные центры решено временно закрыть. Об этом объявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер 25 марта после брифинга. Также из-за распространения коронавируса вводится запрет на курение кальянов в ресторанах, барах и кафе. Сами заведения общепита не закрывают.

* Следующую неделю президент РФ Владимир Путин объявил нерабочей. Но не для всех. Сотрудникам медицинских организаций, банков, транспорта и магазинов придется трудиться. Если оба родителя работают, они смогут отвести ребенка в детский сад. Там будут организованы дежурные группы (подробности).

Общественный транспорт Челябинска изменит расписание из-за коронавируса.Фото: Андрей АБРАМОВ

* Во время нерабочей недели (с 30 марта по 5 апреля) изменится расписание общественного транспорта. Четкой картины еще нет. Но известно, что в штатном режиме будут ходить автобусы №41, 45 и 48, троллейбусы №15 и 17, а также трамваи №5, 7 и 17 (подробности).

Кстати, из-за коронавируса транспортные организации вводят обязательный масочный режим для водителей и кондукторов.

* Челябинская область закупает 666 тысяч медицинских масок, чтобы избежать их будущего дефицита в медучреждениях и аптеках (подробности).

* Из-за коронавируса в клиниках приостановлены все диспансерные и профилактические осмотры. Пациентов с температурой и симптомами ОРВИ просят, а вызывать врача на дом. В некоторых медучреждениях, например, ОКБ №3 сделали отдельные входы для пациентов старше 60 лет (подробности).

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