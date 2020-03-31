Нерабочая неделя в Челябинске с 28 марта по 5 апреля 2020: смотрим, как выглядит опустевший город
Понедельник, 30 марта, войдёт в историю как день без пробок. Нерабочая неделя в Челябинске с 28 марта по 5 апреля 2020 заставила большинство горожан сидеть дома. Смотрим по камерам видеосвязи, как без машин и пешеходов изменились некогда оживленные перекрестки.
Пересечение Комсомольского и Свердловского проспектов
Площадь Революции
Нерабочая неделя в Челябинске с 28 марта по 5 апреля 2020: видео с перекрестка Комсомольский-Свердловский.Видео: камеры «Интерсвязи»! другой источник
Перекресток Братьев Кашириных и Каслинской
Нерабочая неделя в Челябинске с 28 марта по 5 апреля 2020: как опустела площадь Революции.Видео: камеры «Интерсвязи»! другой источник
Пересечение Гагарина-Дзержинского
Нерабочая неделя в Челябинске с 28 марта по 5 апреля 2020: как опустел перекресток Кашириных-Каслинская.Видео: камеры «Интерсвязи»! другой источник
Пересечение Комсомольского проспекта и Молодогвардейцев
Нерабочая неделя в Челябинске с 28 марта по 5 апреля 2020: как опустел перекресток Гагарина-Дзержинского.Видео: камеры «Интерсвязи»! другой источник
Площадь перед Южно-Уральским госуниверситетом
Нерабочая неделя в Челябинске с 28 марта по 5 апреля 2020: как опустел перекресток Комсомольский-Молодогвардейцев.Видео: камеры «Интерсвязи»! другой источник
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ИСТОЧНИК KP.RU
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