2020-03-30T15:30:47+03:00
Общество

Нерабочая неделя в Челябинске с 28 марта по 5 апреля 2020: смотрим, как выглядит опустевший город

Видео с перекрестков во время карантина
Юлия РЕУТОВА
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Утренний час пик прошел без пробок: камеры «Интерсвязи»Утренний час пик прошел без пробок: камеры «Интерсвязи»
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Понедельник, 30 марта, войдёт в историю как день без пробок. Нерабочая неделя в Челябинске с 28 марта по 5 апреля 2020 заставила большинство горожан сидеть дома. Смотрим по камерам видеосвязи, как без машин и пешеходов изменились некогда оживленные перекрестки.

Пересечение Комсомольского и Свердловского проспектов

Площадь Революции

Нерабочая неделя в Челябинске с 28 марта по 5 апреля 2020: видео с перекрестка Комсомольский-Свердловский.Видео: камеры «Интерсвязи»! другой источник

Перекресток Братьев Кашириных и Каслинской

Нерабочая неделя в Челябинске с 28 марта по 5 апреля 2020: как опустела площадь Революции.Видео: камеры «Интерсвязи»! другой источник

Пересечение Гагарина-Дзержинского

Нерабочая неделя в Челябинске с 28 марта по 5 апреля 2020: как опустел перекресток Кашириных-Каслинская.Видео: камеры «Интерсвязи»! другой источник

Пересечение Комсомольского проспекта и Молодогвардейцев

Нерабочая неделя в Челябинске с 28 марта по 5 апреля 2020: как опустел перекресток Гагарина-Дзержинского.Видео: камеры «Интерсвязи»! другой источник

Площадь перед Южно-Уральским госуниверситетом

Нерабочая неделя в Челябинске с 28 марта по 5 апреля 2020: как опустел перекресток Комсомольский-Молодогвардейцев.Видео: камеры «Интерсвязи»! другой источник

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ИСТОЧНИК KP.RU

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