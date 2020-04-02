2020-04-02T10:18:47+03:00
Общество

Сидим дома: как в самоизоляции заказать еду, товары для детей и корм для животных в Челябинске

Проект «На дом в Че» поможет горожанам пережить карантин, не отказываясь от привычных вещей
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Посидеть дома, завернувшись в теплый плед — признайтесь, хоть раз в жизни вы мечтали о беспечном безделии. Мечта лентяев сбылась: из-за карантина власти призвали всех челябинцев соблюдать режим самоизоляции. И вот тут-то мы поняли: праздное времяпрепровождение и самоизоляция друг другу рознь.

Как прожить без чашечки американо из соседней кофейни или без любимого блюда из ресторана? Как обеспечить своих питомцев привычным кормом и зоовкусняшками? И, если вся семья сидит дома, кто поможет бедной маме с уборкой и продезинфицирует помещения в это непростое карантинное время?

Чтобы сидеть в своей квартире было в радость, «КП-Челябинск» запускает проект «На дом в Че». Мы расскажем, как челябинцам не забыть вкус любимых блюд и напитков, где заказать доставку детского питания, товаров для малышей и игрушек, а также какие магазины смогут привезти домой корма для животных и зоотовары.

— Наш проект преследует две глобальные цели. Первая — поддержать представителей малого и среднего бизнеса в сложившихся экономических условиях: рассказать о новых услугах или напомнить о любимом бренде, — комментирует директор Челябинского филиала АО «Издательский дом «Комсомольская правда» Екатерина Парфенова. — И вторая цель — поддержать качество жизни челябинцев в режиме самоизоляции: именно в такой стрессовой ситуации, когда человек оказался в четырех стенах, важно максимально сохранить привычный образ жизни и сохранить свое психоэмоциональное здоровье.

Если и вы хотите рассказать о своих товарах и услугах, которые помогут челябинцам в самоизоляции, поддержать горожан полезной информацией или порадовать добрыми новостями, отправьте письмо на e-mail: ekaterina.pletneva@phkp.ru или позвоните по телефону: +7 (919) 327-48-07.

Проект «На дом в Че» — это не только про деньги, это для людей!

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Заказываем любимые блюда и напитки, не вставая с дивана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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