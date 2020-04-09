Получаем новые знания и учимся на права: как апгрейдить себя сидя дома

Вынужденная изоляция — выгодное время для получения новых знаний. Несмотря ни на какие экономические потрясения, лучшие инвестиции — в себя и свои навыки. Рано или поздно карантин закончится, а полученные знания и навыки останутся с вами и принесут много пользы.

«Радуга»: автошкола в режиме онлайн

Дистанционное обучение сегодня активно используется всеми ведущими учебными заведениями страны. Давно собирались выучиться на права? Время настало! Автошкола «Радуга» в Челябинске призывает провести эти дни с пользой.

Уже сейчас вы можете записаться на курсы онлайн и получить скидку на обучение в размере 2 000 рублей. Для этого нужно вступить в официальную группу автошколы и написать сообщение администраторам, указав свое ФИО и добавив секретный код «Хочу скидку». Начните обучение онлайн уже сейчас, а вождение пройдете после окончания карантина. Акция действует на обучение категории «B» и только до 20 апреля. Причем, с записью стоит поторопиться: количество мест ограничено. Пока вы раздумываете, новоиспеченные курсанты «Радуги» уже получают знания от опытных инструкторов через сервис Личный кабинет. Учись, студент!

— Дистанционное обучение — это передовой метод получения знаний, основанный на единой электронной системе. Все теоретические занятия в автошколе проводятся в рамках единой утвержденной для всех курсантов в программы, — подчеркивают в «Радуге».

Уточняйте подробности по телефону +7 (912) 801-69-91 и на сайте.

araduga.ru;

ВКонтакте.

Раздел дополняется…

Если и вы хотите рассказать о своих товарах и услугах, которые помогут челябинцам в самоизоляции, поддержать горожан полезной информацией или порадовать добрыми новостями, отправьте письмо на e-mail: ekaterina.pletneva@phkp.ru или позвоните по телефону: +7 919 327 48 07.

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