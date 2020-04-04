«Дед отдыхал в Дубае»: в Челябинской области нашли коронавирус у младенца

На Южном Урале шестимесячный ребенок оказался на больничной койке с подтвержденным диагнозом COVID-2019. Из Кизильского района, где где живет его семья, малыша доставили в Магнитогорск.

— Ребенок находится в Центре охраны материнства и детства. Он заболел в результате контакта с больным, — сообщили в минздраве Челябинской области.

По данным КП-Челябинскиз собственных источников, это это внук торговца мясом, который вернулся из Дубая и отправился работать на рынок «Восточный» в Сибай (Башкортостан). Коронавирусом заразилась фельдшер, которая брала у него анализы, в результате чего пришлось закрывать всю станцию скорой помощи. Под подозрением — сотрудница Сбербанка и аптекарь, с которым успел пообщаться мужчина.

— Мужчина ездил в ОАЭ с женой. Внук живет с ними. Анализы брали у всей семьи сразу, — рассказал наш собеседник.