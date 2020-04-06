2020-04-06T07:36:58+03:00
Горько с КП

Только для сладких парочек: проект «Горько! с КП» продлевает прием заявок от влюбленных

Шанс стать обладателем крутых подарков есть у всех будущих молодоженов
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Карантин любви не помеха! А тем более созданию новой семьи. И хотя городская администрация ввела некоторые ограничения на свадебные торжества, «КП-Челябинск» радует будущих молодоженов даже в это непростое время.

Что это значит? А то, что мы решили продлить прием заявок на участие в третьем сезоне нашего свадебного проекта «Горько! с КП».

— В связи с принятыми ограничительными мерами некоторые из будущих молодоженов начали переносить даты свадеб. Чтобы поддержать влюбленных, мы решили на месяц продлить прием заявок и голосование за участников, — комментирует директор Челябинского филиала АО «ИД «Комсомольская правда» Екатерина Парфенова. — Поэтому я призываю будущих молодоженов побороться за победу и призы от наших партнеров.

Чтобы принять участие в проекте «Горько! с КП», подайте заявку на участие.

Заявки принимаются до 30 мая 2020 года. Голосовать за участников можно уже сейчас, голосование будет открыто до 25 июня 2020 года.

Желаем удачи и берегите себя!

Узнать подробную информацию о конкурсе и партнерах, а также принять участие в проекте можно по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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