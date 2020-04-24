2020-04-24T05:11:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 24 апреля 2020 года: COVID-19 бьет рекорды, кому нужны цифровые пропуска

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на утро 24 апреля 2020 года
Ирина КАРЕЛИНА
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на утро 24 апреля 2020 годаМы собрали последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на утро 24 апреля 2020 годаФото: Михаил ФРОЛОВ
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На 6 часов утра 23 апреля статистика по коронавирусу в Магнитогорске такова: в городе подтверждено 30 случаев заражения. В больницах лежит 22 человека. Восемь выздоровели.

Всего в Челябинской области — 173 случая заражения. За сутки прибавилось 53 новых больных коронавирусом. Это рекордная цифра для нашего региона. Большинство из заразившихся — 44 человека — врачи и пациенты одной больницы в Златоусте. Ее закрыли на карантин. Также объявили карантин в отделе полиции «Южный» в Миассе. Информацию о заболевших там обещают дать сегодня.

Инфографика: Эдуард Фадюшин

Инфографика: Эдуард Фадюшин

Заболевших коронавирусом в Магнитогорске все больше, ситуация обостряется. В четверг, 23 апреля, власти презентовали цифровые пропуска, которые будут получать жители Челябинской области в период самоизоляции. Точной даты запуска системы нет, но она может быть введена в любую минуту.

Кому нужны эти пропуска? Жителям старше 14 лет, чтобы они могли передвигаться на машине или общественном транспорте.

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Планируется четыре вида пропусков:

* для поездки на работу (бессрочный);

* для поездки в медицинское учреждение (получить пропуск можно будет один раз в день, срок действия — 8 часов);

* для смены места самоизоляции (можно оформить два раза в неделю на 3 часа);

* для поездки в личных целях (три раза в неделю в течение трех часов).

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Пешеходам не нужен цифровой пропуск. Однако, если человек ушел далеко от дома, в кармане должна лежать справка от работодателя и паспорт. Иначе — штраф.

Таковы последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на 24 апреля 2020 года.

Последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 24 апреля 2020 года читайте ЗДЕСЬ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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