Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 24 апреля 2020 года: COVID-19 бьет рекорды, кому нужны цифровые пропуска
На 6 часов утра 23 апреля статистика по коронавирусу в Магнитогорске такова: в городе подтверждено 30 случаев заражения. В больницах лежит 22 человека. Восемь выздоровели.
Всего в Челябинской области — 173 случая заражения. За сутки прибавилось 53 новых больных коронавирусом. Это рекордная цифра для нашего региона. Большинство из заразившихся — 44 человека — врачи и пациенты одной больницы в Златоусте. Ее закрыли на карантин. Также объявили карантин в отделе полиции «Южный» в Миассе. Информацию о заболевших там обещают дать сегодня.
Инфографика: Эдуард Фадюшин
Заболевших коронавирусом в Магнитогорске все больше, ситуация обостряется. В четверг, 23 апреля, власти презентовали цифровые пропуска, которые будут получать жители Челябинской области в период самоизоляции. Точной даты запуска системы нет, но она может быть введена в любую минуту.
Кому нужны эти пропуска? Жителям старше 14 лет, чтобы они могли передвигаться на машине или общественном транспорте.
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Планируется четыре вида пропусков:
* для поездки на работу (бессрочный);
* для поездки в медицинское учреждение (получить пропуск можно будет один раз в день, срок действия — 8 часов);
* для смены места самоизоляции (можно оформить два раза в неделю на 3 часа);
* для поездки в личных целях (три раза в неделю в течение трех часов).
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Пешеходам не нужен цифровой пропуск. Однако, если человек ушел далеко от дома, в кармане должна лежать справка от работодателя и паспорт. Иначе — штраф.
Таковы последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на 24 апреля 2020 года.
Последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 24 апреля 2020 года читайте ЗДЕСЬ.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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