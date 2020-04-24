Коронавирус в Челябинске, последние новости на 24 апреля 2020 года: новый очаг заражения, врачей и полицию закрыли на карантин

По информации на утро 24 апреля коронавирусом в Челябинской области заражены 173 человека (плюс 53 за сутки). Двое скончались. Оба смертельных случая связаны с онкобольными пациентами. Врачи считают, что они умерли от рака, а коронавирус был сопутствующим заболеванием. Ослабленный организм не мог противостоять опасной инфекции.

Инфографика: Эдуард Фадюшин

Число больных коронавирусом в Челябинской области значительно пополнил Златоуст. Там в одном из корпусов горбольницы №1 заразились 44 человека. Мэр Златоуста Максим Пекарский рассказал, что среди заболевших есть и пациенты, и медики. Сейчас они изолированы в стационаре корпуса медучреждения, которое также закрыто на карантин. На помощь заболевшим врачам приедут медики из других частей региона. Для них уже заготовлено жилье. Сейчас больницу и подъезды, где живут заразившиеся, дезинфицируют. Все, кто контактировал с ними, сдают тесты.

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Также закрыли на карантин по коронавирусу отдел полиции «Южный» в Миассе. Официальную причину обещают назвать сегодня, 24 апреля. По слухам, один из сотрудников заразился COVID-19, поэтому всех полицейских отправили на самоизоляцию. Сейчас за состоянием сотрудников следят врачи.

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Коронавирус шагает по Южному Уралу, однако остаются не тронутые им места. Это три городских округа: Озерский, Кыштымский и Карабашский. А также 16 районов: Агаповский, Саткинский, Нагайбакский, Нязепетровский, Октябрьский, Пластовский, Увельский, Кунашакский, Аргаяшский, Еткульский, Варненский, Еманжелинский, Карталинский, Каслинский, Чесменский и Троицкий районы. Собственно Троицк, где есть один зараженный, не входит в состав района. Вылечились трое зараженных жителя Снежинска. Новых случаев коронавируса там не обнаружили.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинске на 24 апреля 2020 года.

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