«Старшая хотела стать блогером»: как живут дети из Челябинской области, которых мать 11 лет держала взаперти

История семьи Азизовых из Усть-Катава в прошлом году всколыхнула всю страну. 55-летняя Дина 11 лет удерживала под замком двух дочерей и сына. Коттедж на окраине города был практически единственным местом, которое все эти годы видели дети. Ребята не ходили в школу, не общались со сверстниками, у них не было документов. Из девочек Дина делала свои копии: красила им волосы в блонд, покупала красивые наряды, но надевать их запрещала.

По словам детей, мать воспитывала побоями. Однажды старшей дочери Дарине она разбила голову до крови. После чего девушка не выдержала и организовала побег, вызволив из плена младших брата и сестру. Узнав об этом, Дина подожгла дом и покончила с собой. Только после этого о детях вспомнил их родной отец, который, якобы постоянно был в командировках и ничего странного не замечал.

Прошло уже полгода, утихли шумные обсуждения на телеканалах, и об Азизовых, чью судьбу пыталась решить вся страна, забыли. КП-Челябинск выяснила, как за это время изменилась жизнь детей, вырвавшихся из «материнской тюрьмы».

ПОШЛИ В ШКОЛУ

Выбраться Дарине, ее сестре и брату помог местный парень Вячеслав Коротков. С ним девушка познакомилась в соцсетях. Пользоваться интернетом детям запрещалось, но Дарина несколько лет прятала мобильный от матери.

— Сейчас я с Дариной редко общаюсь: у меня работа, она с детьми, но бывает, что пересекаемся. Вроде бы снимают квартиру, все у них хорошо. Отец работает, устроился у нас в городе в агрокомплекс, Дарина дома с братом и сестрой. Дети в школе учатся, — рассказал Вячеслав корреспонденту КП-Челябинск.

Побег организовала старшая дочь Дарина, чтобы уберечь себя и сестру с братом.Фото: СОЦСЕТИ

Дети сейчас живут с отцом-пенсионером в двухкомнатной квартире на окраине города. Супруги Азизовы давно разведены, Суюн работал вахтой в Курганской области. Приезжал крайне редко, общался с детьми только по телефону в присутствии матери. По его словам, об ужасах, происходящих в доме, он не знал.

— Отец сейчас работает овощеводом в агрокомплексе «Горный», — говорит заместитель начальника Управления социальной защиты населения администрации Усть-Катавского городского округа Надежда Соплина. — Средний мальчик учится, к нему на дом приходят педагоги. Но в данный момент обучается дистанционно, как и все. Младшая девочка — во втором классе, тоже сейчас на удаленном обучении. Дарина собирается в центр занятости устроиться. Мы ездили, проверяли, квартира нормальная у них, все необходимое есть. Снимают ее на свои деньги, они на телевидение ездили, им заплатили гонорар большой. Сказали, хватит им этих денег. Пока мы не навещаем семью из-за пандемии, но на телефоне постоянно.

Напомним, о семейной драме в Усть-Катаве стало известно в ноябре прошлого года после побега детей и суицида их матери. Вероятно, причиной маниакальной гиперопеки Дины, стало то, что ее старшая дочь, от первого брака, еще подростком оказалась в колонии за непреднамеренное убийство. Женщина боялась, что младшие тоже пойдут по кривой дорожке.

— Можно сказать, все произошло из-за отца. Это он издевался над падчерицей, из-за этого она сбежала из дома, жила с бомжами и убила несовершеннолетнюю топором. А остальных Дина уже просто боялась выпускать из дома — бзик такой получился, — высказала свои предположения на условиях анонимности знакомая семьи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/743513" frameborder="0"></iframe> Организовавшая побег дочь рассказывает о жизни за забором особняка.Видео: «Усть-Катавская неделя»

МАЛЬЧИКА НАПРАВЯТ НА ОПЕРАЦИЮ

У 16-летнего сына серьезные проблемы со спиной — сколиоз четвертой степени. Однажды он упал с лестницы, сильно ударился, начал расти горб. В больницу мать, конечно, его не водила.

— Мальчишке инвалидность оформили, через министерство здравоохранения квоту в Курган пробили на операцию. Сейчас коронавирус пройдет, и будем ждать вызова, — сообщил Сергей Пульдяев, первый заместитель главы Усть-Катавского городского округа по вопросам социально-культурной политики, охраны здоровья населения. — Работа огромная с ними проведена. Паспорта им сделали, девчонку в школу устроили, мальчишка на дому учится. Смету на ремонт дома помогли сделать. Но он у них пока не зарегистрирован. Дети оформили пособие по потери кормильца. Материальную помощь мы им тоже оказывали.

Средний сын Азизовых готовится к операции в Центре Илизарова.Фото: СОЦСЕТИ

СТАРШАЯ ДОЧЬ ХОТЕЛА СТАТЬ БЛОГЕРОМ

В эфире рейтингового ток-шоу на федеральном канале Дарине предлагали обучиться ведению соцсетей и попробовать себя в блогерстве.

— Она звонила-звонила туда, потом ко мне пришла, говорит: «А мне там отказали». Просила меня помочь, позвонить им. А я что могу сделать? — добавил Сергей Пульдяев.

Раньше для Азизовых соцсети были под строжайшим запретом, аккаунт был только у Дарины, но вела она его тайком от матери. Теперь дети могут спокойно общаться в интернете. Брат ведет страницы в Инстаграм и TikTok. У самой Дарины 957 подписчиков в Инстаграм, правда, страница закрытая.

Дарина ведет страницу в Инстаграм. В статусе она благодарит подписчиков за поддержку.Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас с прессой семья не общается. В интервью журналистам Дарина не раз признавалась, что хочет переехать в другой город, где о произошедшем в ее семье никто не знает. И уже там начать новую, спокойную жизнь. Мы попытались связаться с девушкой. Однако на время выхода публикации, на сообщения она так и не ответила. Редакция готова пообщаться с Азизовыми, чтобы узнать, как сейчас обстоят их дела и нужна ли им какая-либо помощь.

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