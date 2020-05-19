Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 19 мая 2020 года: у пандемии нашелся неожиданные плюс — большинству горожан теперь дышится легче

Самоизоляция граждан благодатно сказалась на качестве воздуха в Магнитогорске. Накануне об этом заявил федеральный Росприроднадзор. Специалисты проводили замеры в 12 городах, участвующих в проекте «Чистый воздух», и заметили: выбросы от автотранспорта и промышленных предприятий пошли на спад. На этом плюсы пандемии исчерпаны.

По данным оперативного штаба, в Магнитогорске подтверждено 456 случаев коронавируса. 76 человек уже поправились и выписаны, в больнице города умерли девять пациентов с ковид.

Одни из первых на юге области от коронавируса пострадали работники скорой помощи. На помощь им пришел ММК.

— Для нашего коллектива куплены 500 защитных комбинезонов, 10 тысяч одноразовых масок, 300 защитных очков и одна тысяча респираторов. Этих средств хватит на полтора-два месяца работы, — рассказала главный фельдшер станции скорой помощи Магнитогорска Светлана Гришина.

Сегодня у каждого сотрудника скорой, в том числе у водителей, по три комплекта защитных костюмов. Все костюмы одноразовые, после возвращения на станцию их утилизируют.

Полиция в эти дни все чаще заходит в местные магазины. Предпринимателей проверяют на предмет соблюдения санитарных нормы.

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— Во время рейдов особое внимание уделяют наличию масок, дезинфекторов и перчаток у продавцов, — говорят в мэрии.

Магнитогорск был первым городом региона, в магазинах которого появились специальные автоматы для продажи масок. Горожане могли защитить себя даже тогда, когда масок в аптеках попросту не было. Сегодня сервис пошел еще дальше — отдельные магазины предлагают бесплатно перчатки для покупателей.

Полиция патрулирует магазины. Фото: пресс-служба администрации Магнитогорска.

Тем, кто нарушает самоизоляцию и позволяет себе прогулки на свежем воздухе, стражи порядка выписывают административные протоколы. С начала ограничительных мер на жителей Магнитогорска составили 2 028 административных протоколов.

И хотя штрафы за нарушение эпидрежима могут доходить до 30 тысяч рублей, горожан чаще всего штрафуют на тысячу.

Несмотря на введенные ограничения город строит большие планы на будущее. Власти Магнитогорска уже заявили, что в сентябре здесь пройдет традиционный полумарафон легкоатлетического забега «Азия-Европа». Ожидается, что участие в нем примут три тысячи бегунов.

Жителям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, раздают продукты от благотворительного фонда «Металлург». Сделать заявку можно по телефону: 8 (3519) 49-85-40.

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Горячая линия по коронавирусу работает по телефону 8 (3519) 49-04-74. Позвонить сюда можно по будням с 8.30 до 17.30 и по выходным с 9.00 до 18.00.

Таковы последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на раннее утро 18 мая 2020 года.

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