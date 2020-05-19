Коронавирус в Челябинске, последние новости на 19 мая 2020 года: смерть добралась до сорокалетних

На днях ученые оценили ситуацию с коронавирусом в регионах России. Прирост заболевших в Челябинской области опережает количество излеченных. Эксперты также отметили относительно низкие показатели смертности. Но и это тревожит.

В Челябинске накануне умерла пациентка, которой было всего 48. У женщины развилась ковидная пневмония. В больницу она попала уже слишком поздно. Врачи выхаживали ее десять дней, но спасти не смогли. Это самая молодая из всех погибших от ковид южноуральцев. Хотя до этого в Магнитогорске уже были случаи гибели пациентов среднего возраста: это 51-летний мужчина с сахарным диабетом и гипертоней, заразившийся на местном рынке, и 57-летний доктор из Брединского района, подхвативший инфекцию на работе. Как и челябинка, ко врачам медик обратился уже слишком поздно.

На раннее утро 19 мая в Челябинской области 1804 случая заражения коронавирусом, в областном центре — 500. Около 600 пациентов поправились. В 21 случае болезнь закончились смертью.

Прирост за сутки по области составляет порядка ста человек. В Озерске коронавирусной инфекцией заразился сотрудник комбината «Маяк». В Сатке на карантин закрыли поликлинику № 3 — инфекцию обнаружили у сотрудника регистратуры. В доме-интернате Троицка заболели воспитанник и сотрудник. В кизильском детском доме заболел сотрудник. В верхнеуральском доме-интернате для престарелых — сотрудники и подопечные. В Челябинске коронавирус нашли у сотрудника детского сада и еще трех контактировавших с ним людей. Садик закрыли на двухнедельный карантин.

Накануне Всемирная организация здравоохранения раскритиковала обработку улиц дезинфицирующим раствором. По словам экспертов, из-за контакта с грязью растворы теряют свою эффективность и могут нанести вред человеку. Между тем власти Челябинска уже отдали за дезинфекцию улиц 12 млн рублей.

Хроника эпидемий в Челябинске и откуда берутся вирусы 00:00 00:00

— И тогда, и сейчас мы ссылаемся на распоряжение Роспотребнадзора, которым рекомендована уличная обработка, — заявили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе мэрии. — Обработка завершена несколько недель назад. Сейчас на улице работают подметальные и поливальные машины, дорожные пылесосы. С помощью ранцевых опрыскивателей управляющие компании обрабатывают дезсредствами перила и пол в подъездах, лифты.

Горожанам советуют защищаться от вируса при помощи масок. В эти дни, кстати, их раздают на улицах бесплатно. С раннего утра волонтеры работают в разных частях города на остановках общественного транспорта и у МФЦ.

В Челябинск прибыл третий борт с вахтовиками, застрявшими на Чаяндинском месторождении в Якутии из-за вспышки коронавируса. Эвакуационным рейсом прилетели 27 южноуральцев. Внешне все работяги здоровы, температуры ни у кого нет. Вахтовиков отправили на карантин в санаторий «Карагайский бор». В целом по региону в обсерваторах остаются 276 человек.

Чего ждать челябинскому «Трактору» после эпидемии коронавируса, — эксперт Марк Винницкий 00:00 00:00

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинске на раннее утро 19 мая 2020 года.

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