Коронавирус в Челябинске, последние новости на 5 июня 2020 года: эпидемия разделила влюбленных, смерть в медуниверситете

По данным на раннее утро 5 июня в Челябинске зарегистрировано 1 040 случаев заболевания COVID-19, 420 пациентов закончили лечение, летальных исходов 10.

Коронавирус в Челябинске и области, последние новости на 4 июня 00:00 00:00

Новых смертей среди заболевших челябинцев нет, однако есть случай, который требует заключения специалистов. От пневмонии умерла декан фармацевтического отделения медуниверситета. Женщина слишком поздно обратилась за помощью. В ночи на четверг, 4 июня, ее госпитализировали с пневмонией и днем она умерла. Ранее у нее брали тест на коронавирус, но пока результат не готов.

Коронавирус встал стеной между молодоженами. Жительница Челябинска Элиза попыталась уехать к мужу в Латвию, но на погранпункте со звучным названием Пыталово ее развернули. По телефону пограничники заверяли, что никаких проблем не будет, но в итоге не пропустили.

Инфографика: Эдуард ФАДЮШИН

Жительница Австрии хотела попасть к больной матери в Троицк, но, прилетев на Южный Урал, попала в обсерватор на Смолино. Разрешить ситуацию помогла уполномоченный по правам человека Юлия Сударенко. На волю иностранку, конечно, не отпустили. Однако ей выдали местную сим-карту, чтобы на время изоляции созваниваться с троицкой больницей, где лежит ее мама.

В Озерском гарнизоне Росгвардии — вспышка коронавируса, заболело четыре сотрудника. Один из них недавно вернулся из командировки, но не понятно, где он успел заразиться: на Кавказе или уже дома. Из контактных лиц у троих подтвердился COVID-19.

Регион уже несколько дней подряд показывает пугающую стабильность по заболеваниям. Так, за прошедшие сутки заболело 113 (всего 3469) южноуральцев, 61 (всего 1540) излечился от страшного вируса. Два новых смертельных случая в области, в обоих ковид был первопричиной.

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