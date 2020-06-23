«Я применял все возможные меры, чтобы остановить машину»: водитель грузовика рассказал свою версию ДТП на М-5

36-летний Дмитрий Коробейников больше четырех дней провел в изоляторе. Это он был за рулем грузовика, протаранившего пять машин на трассе М-5 16 июня. В ужасной аварии, в которой колонна автомобилей была просто смята, погибли супруги из Усть-Катава и еще шесть человек получили травмы. В воскресенье, 21 июня, суд решил что, пока идет следствие, Дмитрий будет дома. «Комсомольской правде» удалось связаться с ним и задать несколько вопросов о произошедшем.

«Просто катился с горы, и будь что будет», — разбираем с автоюристом страшное ДТП на трассе М5 00:00 00:00

ПОЧЕМУ НЕ УВЕЛ В СТОРОНУ

— Я трезвый был, получил путевку, прошел медика. Повез в Сатку мусор, обратно вез щебень, — вспоминает день трагедии Дмитрий. — Затяжной спуск был, в один момент у меня просто отказала тормозная система, автомобиль начал ускоряться. По экспертизе — утечка воздуха, какой-то шланг там... не знаю. Я применял все возможные меры, чтобы остановить машину, у меня не получилось, произошла трагедия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="636" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/785270" frameborder="0"></iframe> В Челябинской области грузовик «собрал» пять машин на трассе М-5.Видео: vk.com/Александр Шапошников

По голосу слышно, Дмитрию тяжело говорить. Он признается, что очень переживает трагедию, не спал пару ночей в изоляторе и до сих пор с трудом засыпает. Его близкие тоже переживают. У водителя жена и двое детей.

— Почему я машину не увел в сторону? Да потому что у меня [была] растерянность, паника — это первое. Второе — по правилам дорожного движения: я бы нарушил их. Машина могла бы пойти в обрыв, там строители работают, если б там были жертвы, тоже тогда бы я был виноват. Понимаете? Вот такая ситуация. На дополнительной полосе рабочих не было, там дальше просто ее нет, разобрали. Строители в основном были внизу моста.

После столкновения Дмитрия увели в будку для дорожников. Что происходило на трассе дальше, он не видел.

В аварии погибли двое, шестеро получили травмы.Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

МАШИНА ВЫХОДИЛА НА ЛИНИЮ С НАРУШЕНИЯМИ

— Вы связывались с родственниками пострадавших?

— Сегодня с родственниками погибших хотели встретиться. Но у них не получается, мы планируем на завтра. Конечно, планирую встречаться.

Ранее мы писали со ссылкой на ГУ МВД региона, что Дмитрий за последний год привлекался шесть раз за ПДД, в том числе за аварию с пострадавшим. Но эту информацию мужчина опровергает.

— У меня не было таких ситуаций. У меня давно последнее ДТП было, в 2017 году в Кургане. И то я не виноват в этой аварии, там я в пострадавших даже.

По просьбе КП-Челябинск, в областном полицейском главке уточнили информацию по количеству и обстоятельствам нарушений Дмитрием Коробейниковым.

— По уточненным данным, по статье 12.24 Кодекса РФ об административных правонарушениях протоколы в отношении данного гражданина не составлялись, — ответили в ГУ МВД России по Челябинской области.

По словам Дмитрия, часть административных нарушений была не по его вине, а по вине работодателя.

— Был один штраф по тахографу и два штрафа по разной резине. Остальные — я под знак проехал, ребенок не был пристегнут в моей машине — несерьезные нарушения, в общем.

— Почему в компании, где вы работаете, так относятся к контролю за машинами?

— Я не знаю, у нас маленький городок, регион. А может везде так. Работы особо перебирать не приходится, вот и садишься за руль...

Напомним, Дмитрий трудится в катав-ивановской компании «Город». Основной ее вид деятельности — эксплуатация автомобильных дорог и автомагистралей. Сейчас прокуратура проводит проверку по этому предприятию. По самому ДТП возбуждено уголовное дело, водителю грузовика грозит до семи лет колонии.

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