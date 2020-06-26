Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 27 июня 2020: режим самоизоляции продлен, ковид в коридорах власти, где сдать тест

Количество зараженных в Челябинской области вплотную приблизилось к новому рубежу, их уже 6982 (+162 ко вчерашнему дню), выписано из больницы 3798 (+114) южноуральцев, еще 3006 продолжают лечение.

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Умерло 136 зараженных. У 84 человек ковид стал основной причиной. Остальные скончались от хронических заболеваний. За минувшие сутки умерло трое: женщина 86 лет с сахарным диабетом, мужчина 56 лет с множественной миеломой и мужчина 90 лет с хронической обструктивной болезнью. Во всех случаях первопричиной были хронические болезни.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

КОРОНАВИРУС В ЧЕЛЯБИНСКЕ

За минувшие сутки в Челябинске зафиксирован 71 случай заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии — 2603. Еще 38 пациентов выздоровели (всего 1233). 1307 зараженных продолжают лечение, из них 561 амбулаторно.

Губернатор Алексей Текслер продлил режим самоизоляции в Челябинской области до 12 июля. С учетом количества зараженных это и не удивительно. Находящиеся в группе риска люди старше 65 лет могут продлить больничные.

Коронавирус опять пришел коридоры власти. Вспышка ковида случилась в пресс-службе правительства Челябинской области, три сотрудника получили положительный тест. Заболевшие изолированы, как и все контактные с ними работники. В здании правительства проводится дезинфекция, оставшиеся на местах сотрудники перед каждым рабочем днем измеряют температуру и еще тщательнее следят за защитными мерами.

Справка об отсутствии коронавируса сейчас необходима при посещении роддомов, баз отдыха, зачастую других регионов и медицинских организаций. Беременным тест сделают по направлению врача, а вот остальным придется позаботиться об этом самостоятельно. Где можно сдать анализы и сколько это стоит, — в нашем материале.

Опасность заражения ничто перед желанием насладиться дымным коктейлем. После множества жалоб на любителей хорошо отдохнуть с кальяном и выпивкой перекрыли въезд транспорта к набережной реки Миасс у органного зала «Родина».

Инфографика: коронавирус74.рф

КОРОНАВИРУС В МАГНИТОГОРСКЕ

Во втором по размеру и численности населения городе Челябинской области — Магнитогорске — опять подскочила статистика заболевших. За минувшие сутки 45 новых случаев (всего 1180). Еще 47 пациентов выздоровели (итого 740). Продолжают лечение 199 пациентов, еще 176 лечатся амбулаторно. За прошедший день скончалось два человека, всего с начала пандемии в Магнитогорске 29 смертей.

Праздничные мероприятия на День города и День металлурга в этом году пройдут в онлайн-формате. Горожан поздравят хоккеист Евгений Малкин и музыкант Денис Мацуев. В небе над городом пролетят аэростаты с символикой мероприятий.

Штрафы остаются стабильными. За прошедшие сутки было выписано 52 протокола за нарушение масочного режима. Будут ли штрафовать гуляющих на День города — загадка.

Действие социальное акции «Мы вместе», в рамках которой проводилась бесплатная выдача продуктов, заканчивается. На данный момент развозятся последние комплекты, около 1000.

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