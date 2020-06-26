2020-06-26T21:15:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 27 июня 2020: режим самоизоляции продлен, ковид в коридорах власти, где сдать тест

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 27 июня
Юрий МАРИСОВ
Поделиться:
Носить маску на улице не обязательно, а вот в магазинах и транспорте нужноНосить маску на улице не обязательно, а вот в магазинах и транспорте нужноФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Количество зараженных в Челябинской области вплотную приблизилось к новому рубежу, их уже 6982 (+162 ко вчерашнему дню), выписано из больницы 3798 (+114) южноуральцев, еще 3006 продолжают лечение.

Какие выплаты положены семьям с детьми в коронавирусный кризис, — министр социальных отношений Ирина Буторина

00:00
00:00

Умерло 136 зараженных. У 84 человек ковид стал основной причиной. Остальные скончались от хронических заболеваний. За минувшие сутки умерло трое: женщина 86 лет с сахарным диабетом, мужчина 56 лет с множественной миеломой и мужчина 90 лет с хронической обструктивной болезнью. Во всех случаях первопричиной были хронические болезни.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

КОРОНАВИРУС В ЧЕЛЯБИНСКЕ

За минувшие сутки в Челябинске зафиксирован 71 случай заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии — 2603. Еще 38 пациентов выздоровели (всего 1233). 1307 зараженных продолжают лечение, из них 561 амбулаторно.

Губернатор Алексей Текслер продлил режим самоизоляции в Челябинской области до 12 июля. С учетом количества зараженных это и не удивительно. Находящиеся в группе риска люди старше 65 лет могут продлить больничные.

Коронавирус опять пришел коридоры власти. Вспышка ковида случилась в пресс-службе правительства Челябинской области, три сотрудника получили положительный тест. Заболевшие изолированы, как и все контактные с ними работники. В здании правительства проводится дезинфекция, оставшиеся на местах сотрудники перед каждым рабочем днем измеряют температуру и еще тщательнее следят за защитными мерами.

Справка об отсутствии коронавируса сейчас необходима при посещении роддомов, баз отдыха, зачастую других регионов и медицинских организаций. Беременным тест сделают по направлению врача, а вот остальным придется позаботиться об этом самостоятельно. Где можно сдать анализы и сколько это стоит, — в нашем материале.

Опасность заражения ничто перед желанием насладиться дымным коктейлем. После множества жалоб на любителей хорошо отдохнуть с кальяном и выпивкой перекрыли въезд транспорта к набережной реки Миасс у органного зала «Родина».

Инфографика: коронавирус74.рф

Инфографика: коронавирус74.рф

КОРОНАВИРУС В МАГНИТОГОРСКЕ

Во втором по размеру и численности населения городе Челябинской области — Магнитогорске — опять подскочила статистика заболевших. За минувшие сутки 45 новых случаев (всего 1180). Еще 47 пациентов выздоровели (итого 740). Продолжают лечение 199 пациентов, еще 176 лечатся амбулаторно. За прошедший день скончалось два человека, всего с начала пандемии в Магнитогорске 29 смертей.

Праздничные мероприятия на День города и День металлурга в этом году пройдут в онлайн-формате. Горожан поздравят хоккеист Евгений Малкин и музыкант Денис Мацуев. В небе над городом пролетят аэростаты с символикой мероприятий.

Штрафы остаются стабильными. За прошедшие сутки было выписано 52 протокола за нарушение масочного режима. Будут ли штрафовать гуляющих на День города — загадка.

Действие социальное акции «Мы вместе», в рамках которой проводилась бесплатная выдача продуктов, заканчивается. На данный момент развозятся последние комплекты, около 1000.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Против COVID использовали лекарство от подагры»: Как лечили больных в госпитале, показавшем лучшие результаты в Москве
Результаты лечения в университетской клинике МГУ оказались лучшими в столице. «Комсомолка» узнала подробности, как медики и ученые спасали тяжелых пациентов [Часть 1]
Новости 24
Илья Вараламов посвятил новый пост городу в Челябинской области
В Челябинске продадут бывший профилакторий тракторного завода
В Челябинской области продлили режим повышенной готовности
В Челябинской области назначили нового первого замминистра информационной технологии
Пять орденов и медаль: медики из Челябинской области получили награды от президента России
ВТБ Лизинг поддержал более 1,3 тысяч клиентов во время пандемии
В Челябинской области появился фотопроект о том, как менялись местные храмы
«Если ты это читаешь, то меня нет в живых»: в Приморском крае почти неделю ищут контрактника из Челябинска
В первый день голосования по поправкам в Конституцию выбор сделали более 200 тысяч южноуральцев
Алексей Текслер пригласил в гости квнщиков и бойцов студотрядов
Мэр Челябинска Наталья Котова ответила на претензии горожан по клумбам
Каждый десятый пользователь Райффайзен Бизнес Онлайн сформировал налоговую декларацию за три минуты
Андрей Барышев поддержал поправку в Конституцию о семейных ценностях и традиционных браках
Челябинского школьника, собирающего макулатуру для покупки футбольных мячей в детдома, поддержали чиновники и спортсмены
ВТБ снижает ставку по кредитам наличными и рефинансированию до 7,5%
В Челябинской области оштрафуют фирму за стройку на берегу Тургояка
Райффайзенбанк расширил географию курьерской доставки
«Дикий» уикенд: на Южном Урале палаточный отдых и СНТ пришли на смену заграничным поездкам
«Понравилась этикетка»: челябинца посадили за попытку украсть дорогое шампанское
В Челябинске почти на неделю ограничат движение по Меридиану
Количество зараженных коронавирусом в Курганской области на 26 июня 2020 достигло 700 человек
В центре Челябинска иномарка с ребенком попала в лобовое ДТП
Махинации с торгами по реконструкции аэропорта обернулись штрафом в полмиллиона для подрядчиков
В челябинском «Ашане» поймали юных спортсменов, укравших мармелад
В пресс-службе правительства Челябинской области вспышка коронавируса
В День молодежи в Челябинске состоится фестиваль «Урбан фест»