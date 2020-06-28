2020-06-28T20:13:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 29 июня 2020: более 4000 выздоровевших, в гипермаркетах участились кражи

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 29 июня
Юрий МАРИСОВ
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Вновь неудачные для медиков выходное, выздоровело в два раза меньше, чем прибылоВновь неудачные для медиков выходное, выздоровело в два раза меньше, чем прибылоФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Согласно последним данным Минздрава, суточный прирост заражений коронавирусом в Челябинской области составил 152. Всего с начала пандемии заразились 7291 южноуральцев. Выздоровело 4022 (+72) человека. Под наблюдением врачей остается 3086 пациентов.

За минувшие сутки в Челябинской области умерло еще трое зараженных. Во всех случаях ковид стал сопутствующим: 43-летняя женщина с хроническим пиелонефритом и почечной недостаточностью, 83-летний пациент с сахарным диабетом и 76-летняя жительница с хроническим лимфолейкозом. С начала пандемии скончался 141 южноуралец.

В Челябинске родился первый ребенок с коронавирусом

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Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Коронакризис в действии: в гипермаркете «Лента» поймали женщину, пытавшуюся украсть 23 упаковки сливочного масла на общую сумму около пяти тысяч рублей. Гореворовку задержали сотрудники Росгвардии. К своим 26 лет она уже была судима. Ранее еще одна молодая женщина попыталась вынести 10 упаковок сыра из «Ленты» на Братьев Кашириных.

Многие переживали за ситуацию с туризмом в этом году, поэтому спешим немного утешить. Со вторника, 30 июня, РЖД заново запускает поезда до Анапы и Адлера. Все вагоны будут оснащены ультрафиолетовыми лампами для дезинфекции воздуха, у пассажиров будут замерять температуру, а у проводников можно купить маски, перчатки и антисептики.

Беги, пока зачипировали: как в Челябинске проводят соревнования в режиме самоизоляции

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Бажовский фестиваль отменен впервые за 28 лет своего существования. Непростое решение организаторы приняли из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в регионе и предложил онлайн-альтернативу — провести встречи в группе фестиваля во ВКонтакте.

В рамках исследования группового иммунитета бесплатно протестируют на коронавирус 2800 южноуральцев. Условия простые: необходимо онлайн подать заявку. Один из журналистов КП-Челябинск уже получил приглашение сдать анализ. Репортаж из больницы смотрите на нашем сайте в ближайшее время.

Инфографика: коронавирус74.рф

Инфографика: коронавирус74.рф

КОРОНАВИРУС В МАГНИТОГОРСКЕ

Во втором по размеру и численности населения городе Челябинской области — Магнитогорске — опять всплеск статистики зараженных. Если в субботу было всего шесть новых случаев, то по последним данным, озвученным в воскресенье, прибавилось еще 27 зараженных. Всего с начала пандемии заболело 1212 жителя Магнитогорска.

В стационарах находится 196 человек, еще 162 амбулаторно. Не удалось спасти еще одного человека, всего 31 зараженных погибло.

В трех больницах города произошли случаи занесения ковида: гематологическое отделение больницы № 2, отделение областной туберкулезной больницы и хирургическое отделение медсанчасти. С начала пандемии заразилось 94 медработника.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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