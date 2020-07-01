2020-07-01T20:10:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 2 июля 2020: голосование с антисептиками, 10 тысяч на детей, садики возобновляют работу

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 2 июля
Юрий МАРИСОВ
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К голосованию власти подготовились основательноК голосованию власти подготовились основательноФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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По последним данным, количество зараженных коронавирусом в Челябинской области составило 7724 человека (+ 139 за минувшие сутки). Их них 4379 (+164) выздоровели. Еще 4379 человек продолжают лечение.

За прошедший день еще три смертельных исхода, во всех случаях ковид был сопутствующим. Скончался 83-летний мужчина с хронической обструктивной болезнью легких, 98-летний пациент с хроническим пиелонефритом и 83-летняя женщина с постинфарктным кардиосклерозом.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

КОРОНАВИРУС В ЧЕЛЯБИНСКЕ

1 июля челябинские семьи начали получать обещанные президентские 10 тыс. рублей. Выплаты полагаются на каждого ребенка возрастом до 16 лет. Для оформления заявки используется портал Госуслуг и Пенсионный фонд России, крайний срок — 1 октября.

Со второго июля в штатном режиме начинают работу детские сады. Однако для принятия ребенка в группу необходимо поставить его на питание и предоставить справку о неконтактности по коронавирусу. Для получения документа вести малыша к врачу не обязательно, родителю достаточно предупредить воспитателя не позднее чем за два дня и садик сам обратится за информацией в поликлинику.

Вместо кафе — столовые, провал доставки и новый термальный курорт. Как живет бизнес в коронакризис, — Артур Андреев

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Основным событием стало голосование по поправкам в Конституцию РФ. В связи с пандемией коронавируса, предпринимались все меры по защите от заражения. На входе обязательное измерение температуры и обработка рук антисептиком. Все сотрудники укомплектованы согласно тенденциям пандемии: защитные повязки, маски, халаты и пластиковые щитки на лице. На некоторых участках паспортные данные записывали на расстоянии вытянутой руки. Подробный фотоотчет — по ссылке.

Инфографика: коронавирус74.рф

Инфографика: коронавирус74.рф

КОРОНАВИРУС В МАГНИТОГОРСКЕ

По данным оперативного штаба, в Магнитогорске насчитывается 1234 (+9 за минувшие сутки) случаев заражения. 815 (+31) человек выздоровели. В больничных палатах остается 199 человек, 158 лечатся амбулаторно. Умерло за весь период пандемии 32 человека.

Болезнь в легкой форме протекает у 161 пациента, в среднее у 177. Девять человек в реанимации, шестеро подключено к аппаратам ИВЛ.

«Пятерочка» и «Магнит» опять проштрафились. За нарушение масочного режима на предприятиях было выписано два протокола на юридические лица, объекты взяты на контроль.

Прием в 1 класс в Челябинске 2020, будут ли тестировать на ковид при медосмотре, — замминистра образования Елена Коузова

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ИСТОЧНИК KP.RU

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