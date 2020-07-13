2020-07-13T22:55:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 14 июля 2020: нечем мыть руки и проблемы с детскими лагерями

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 14 июля 2020 г.
Рустам ЯХИН
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Отдых в условиях пандемии коронавируса жители региона предпочитают проводить на водоемахОтдых в условиях пандемии коронавируса жители региона предпочитают проводить на водоемахФото: Валентина ВАГАНОВА
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Коронавирус в Челябинской области наконец ослабил свою хватку. Возможному, причина в жаре, которая установилась в регионе. Теперь в статистике начала наблюдаться положительная динамика. Так, за последние дни уменьшилось количество зараженных и число смертей за сутки из-за COVID-19.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

На утро 14 июля зарегистрировали 134 новых случая. Всего в регионе COVID-19 заразились 9375 человек.

За сутки выписали и отправили домой 73 человека. Коронавирусом уже переболели 5926 пациентов.

За сутки умерло 3 человека. Все они подхватили инфекцию, уже имея тяжелые заболевания:

— пациентка, 85 лет: атеросклеротический кардиосклероз при гипертонической болезни;

— пациентка, 71 год: сахарный диабет, ишемическая кардиомиопатия;

— пациентка, 70 лет: сахарный диабет с множественными осложнениями, ишемическая болезнь сердца.

Коронавирус в Челябинской области

На подъездах к озеру Тургояк начали фиксироваться автомобильные пробки. Местные жители жалуются, что в последние несколько дней к водоему все становится труднее подобраться из-за наплыва желающих искупаться.

толпы народа наблюдаются не только на пляжах Тургояка Фото: Валентина ВАГАНОВА

толпы народа наблюдаются не только на пляжах ТургоякаФото: Валентина ВАГАНОВА

Коронавирус в Челябинске

Кстати, недавно стало известно, что Челябинская область попала в топ-10 туристических мест для отдыха в России. Аналитики исследования отметили, что в число природных богатств региона входит озеро Тургояк. Возможно, что из-за этого упоминания увеличилось количество желающих посетить водоем.

Для заболевших коронавирусом в Челябинске остается 260 свободных коек. Об этом доложила на аппаратном совещании в мэрии глава горздрава Наталья Горлова. Коронавирус в Магнитогорске

А между тем, больные, заточенные в палатах, и врачи, в недышащих «скафандрах», изнывают от жары. В больничных палатах нет ни вентиляторов, ни кондиционеров. Неравнодушные люди купили 10 кондиционеров для челябинской «Коммунарки» (ОКБ №2). Часть из них забрали в родильные отделение, переоборудованное для заболевших мамочек.

Коронавирус в Магнитогорске

В Челябинской области прием детей в летние оздоровительные лагеря начались с 6 июля. Однако в Магнитогорске все обстоит иначе. Прием в детские здравницы начнется только с 15 июля. Такая особенность связана с тем, что часть оздоровительных лагерей города находятся на территории Башкирии, где глава республики еще не решил, когда стоит выпускать соответствующее распоряжение.

Впрочем дети могут провести свой досуг, отдыхая на пляжах Фото: Валентина ВАГАНОВА

Впрочем дети могут провести свой досуг, отдыхая на пляжахФото: Валентина ВАГАНОВА

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 14 июля 2020 года.Из-за жары несколько районов области остались без воды. Ее подачу ограничили в Копейске, Еманжелинском и Еткульском районах. Жители недоумевают, как же они теперь должны соблюдать санитарные нормы, когда им элементарно нечем мыть руки. Ситуацией заинтересовались в прокуратуре области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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