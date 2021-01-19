Челябинская область вошла в десятку регионов-лидеров по вакцинации от коронавируса. Тем временем в Челябинске уменьшили количество машин неотложной помощи. В горздраве объяснили, с чем это связано.На ранее утро 20 января минздрав зарегистрировал 299 новых случаев заболевания коронавирусом, из них один — школьники. С начала пандемии диагноз подтвердили 41 770 жителям региона. Сейчас под наблюдением врачей находятся 12 677 пациентов.За день из больниц выписали 341 человек. Всего 27 529 южноуральцев переболели COVID-19.За сутки умерли 15 пациентов. У девяти погибших коронавирус стал основной причиной смерти, у шести человек были сопутствующие заболевания.В топе по вакцинацииЧелябинская область стала восьмой среди российских регионов по количеству привившихся от коронавируса. Сайт «Govgov» сообщает, что в области вакциной воспользовались 7 тысяч желающих. Соседняя Свердловская область заняла четвертое место (15 тыс.), на третьем месте Санкт-Петербург (24 тыс.), Подмосковье и Москва на втором и первое местах соответственно (24 тыс. и 200 тыс.).Напомним, в Челябинской области готовятся принять 151 тысячу доз вакцины от COVID-19 до конца февраля.Уменьшили количество машин неотложкиВ Челябинске сократилось количество автомобилей неотложной помощи. В декабре работало 66 машин, 27 из которых обслуживала неотложка, а сейчас эксплуатируют 55 авто, из них 25 — неотложная помощь. В горздраве объяснили, что это связано с уменьшением количества вызовов. На линию будут выводить дополнительный транспорт, если будет необходимость.Кстати, на вызовы также выезжают водители «Ситимобил», с которым Минздрав Челябинской области заключил контракт. Как сообщили в пресс-службе ведомства, 40 машин помогают развозить участковых врачей по адресам.Крещение в COVID-19В Челябинске, несмотря на пандемию, прошло традиционное Крещение Господня. За день купели постелили более 4 тысяч горожан. Посмотреть, что происходило на месте, можно в фоторепортаже КП-Челябинск.Днем ранее Роспотребндзор предупредил челябинцев о том, что вода в озере Смолино не соответствует нормам, но любителей экстремальных температур это не напугало.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru