«Должны были контролировать каждые три часа»: прокуратура нашла нарушения в работе челябинского СИЗО, где умер Тесак

Тело Максима Марцинкевича нашли в СИЗО №3. Фото ТАСС/ Антон Новодережкин, google.com/maps

Челябинская прокуратура нашла нарушения в действиях сотрудников СИЗО, где умер известный националист Максим Марцинкевич. Об этом надзорное ведомство сообщило в ответе на запрос адвокатов. Фотографию документа опубликовал в соцсетях адвокат семьи Марцинкевичей Алексей Михальчик.

— Прокуратурой области проведена проверка по факту смерти Марцинкевича М. С. в следственном изоляторе, по ее итогам были выявлены нарушения закона. В связи с этим, внесено представление, по результатам рассмотрения которого сотрудниками уголовно-исполнительной системы области приняты меры, направленные на устранение выявленных нарушений, а виновные лица привлечены к установленной законом ответственности, — говорится в документе.

О каких именно нарушениях идет речь — не уточняется. Но адвокат высказал свои предположения.

— Понятно, что с самого начала поднимался вопрос о том, что по непонятным причинам, несмотря на наличие особых отметок у него в личном деле, называемых на сленге полосы (они полосами отмечаются цветными), по правилам внутреннего распорядка его обязаны были каждые три часа контролировать визуально, чего не было сделано. Плюс камера не работала, в одиночную камеру его поместили, что тоже является незаконным. В отношении этих и может быть еще каких-то нарушений прокуратура вынесла представление, как они пишут. И, соответственно, люди были привлечены к ответственности. Мы направим сейчас адвокатский запрос с просьбой нам предоставить дополнительную информацию. Надеемся, что прокуратура нам ответит на этот вопрос и тогда мы более достоверно и полно сможем прояснить для себя и для журналистов эту ситуацию, — рассказал КП-Челябинск Алексей Михальчик.

Адвокаты продолжают добиваться, чтобы по факту смерти Марцинкевича возбудили уголовное дело. Напомним, следователи считают, что националист покончил с собой, и поэтому уже дважды отказывали в возбуждении дела. По словам Алексея Михальчика, на следующей неделе состоится заседание по жалобе на отказ в возбуждении уголовного дела.

— Мы считаем, что проверка проведена неполная. Поэтому постановление об отказе является незаконным и подлежит отмене, — добавил адвокат.

Напомним, тело Тесака было найдено утром 16 сентября в одиночной камере челябинского СИЗО № 3. Рядом с ним лежали предсмертные записки, в которых Марцинкевич просил передать гражданской жене книгу и личный дневник, а также извинялся перед администрацией изолятора «за доставленные хлопоты».

Следственный комитет и прокуратура провели проверку. Основной версией смерти националиста является суицид. В Челябинске Марцинкевич был временно. Он должен был отправиться в Москву. Тесак несколько раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за экстремизм, разбой и хулиганство.

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