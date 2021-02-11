Коронавирус Covid-19 11 февраля 2021 23:00

Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 12 февраля 2021: закрытие ковидных баз и рухнувший потолок в роддоме

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 12 февраля 2021 года