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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 12 февраля 2021: закрытие ковидных баз и рухнувший потолок в роддоме

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 12 февраля 2021 года
Сергей СОТНИКОВСергей СОТНИКОВ
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