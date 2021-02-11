Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 12 февраля 2021: закрытие ковидных баз и рухнувший потолок в роддоме

По данным минздрава Челябинской области, на утро 12 февраля в регионе зафиксировано 48 192 случая COVID-19. Еще у 263 южноуральцев нашли вирус за прошедшие сутки. При этом выздоровели 327 человек, а всего с начала пандемии болезнь перебороли 38 912 пациентов. Под присмотром врачей остаются 7 377 заболевших.За прошедшие сутки не обошлось и без летальных исходов. Умерли 13 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19. 7 человек скончались непосредственно от вируса, остальные — от сопутствующих болезней.В РОДДОМЕ РУХНУЛ ПОТОЛОКВ роддоме города Южноуральск после потопа рухнул потолок. Правда, случилось все еще на прошлой неделе, а видео инцидента стали появляться только сейчас. В региональном минздраве рассказали, что там прорвало трубу, которая идет через чердак. Пациентов оперативно переместили в роддома Троицка и Челябинска, последствия потопа устранили. Сейчас роддом выглядит так, будто ничего и не было.КОВИДНЫЕ БАЗЫ — ВСЕГубернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил о сокращении ковидных баз. Такие госпитали останутся только в Челябинске, Магнитогорске, Миассе и Кыштыме, а больницы остальных городов постепенно вернутся в «доковидный» режим работы. В некоторых учреждениях уже значительно сокращается количество коек для больных коронавирусомИ ВОЕННАЯ ПАЛАТКА ДЛЯ ОЧЕРЕДЕЙ УЖЕ НЕ НУЖНАВ ноябре рядом с больницей № 2 города Миасс устанавливали военную палатку, чтобы пациенты не мерзли, пока ждут очереди на КТ. Теперь ее решили убрать, поскольку и заболевших меньше, да и очередей особо нет. Хотя раньше эта 40-метровая палатка очень даже неплохо выручала местных жителей.ХУДИ ДЛЯ ВРАЧЕЙ «КРАСНОЙ ЗОНЫ»12-летняя школьница Соня Канишева, открывшая бизнес по продаже худи, теперь делает толстовки с принтами врачей. Так она хочет выразить благодарность медикам «красной зоны» за их нелегкий труд. Если на худи с этими рисунками будет спрос, то часть вырученных средств девочка отправит в поддержку врачей.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и ТелеграмПочта: kpchel@phkp.ru