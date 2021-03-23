Хвостатые няньки: корги и уличная кошка стали помощниками ребенку-аутисту из Челябинска

Корги Печенька и кошка Василиса всегда рядом с Кириллом, и отвлекают его в нужный момент. Фото: из архива героя публикации

Мы продолжаем серию статей о том, как домашние питомцы изменили жизнь семей. Спасенные из приютов, подобранные на улицах кошки и собаки удивляют своими невероятными качествами. В этот раз рассказываем вам о хвостатых, которые потрясают своим отношением к детям.

Корги Печенька стала не только близким другом, но и четвероногим домашним терапевтом для 13-летнего Кирилла. В пять лет мальчику поставили синдром Аспергера — одна из форм аутизма, когда ребенок плохо контактирует с другими, замыкается на себе. Чтобы помочь наладить контакт с окружающим миром, родители подарили сыну щенка. Реабилитация с собаками — канистерапия (от лат. сanis — собака) — популярна во всем мире, и примеров ее эффективности множество. Дружба Кирилла и Печеньки стала одним из них.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ

Пушистое коротколапое облачко появилось в семье прошлым летом. Привезли Печеньку из питомника в Ставрополе. Щенка корги выбрал сам Кирилл, очень ему понравилась эта порода.

— Еще за год до появления собаки, я вступила в Челябинскую группу любителей коржей — «Корги74», активно изучала все нюансы и подводные камни породы, — вспоминает мама Кирилла Ксения. — До этого у меня уже был собаководческий опыт, но это все равно крайне волнительная подготовка — новый член семьи! Новые порядки, новые правила, я всерьез опасалась, каково будет сыну привыкнуть к этим новшествам. Дело в том, что люди с синдромом Аспергера крайне не любят изменений в своей жизни, тем более таких глобальных. Тут нарушение порядка в этапах одевания школьной формы могут вызвать действительно серьезное огорчение, чего уж говорить о потешном щенке, который непременно внес бы толику хаоса в нашу жизнь. Но к счастью обошлось!

Такой крохой Печенька приехала из питомника. Фото: из архива героя публикации

Печеньку сразу растили и воспитывали как щенка для канистерапии. Ксения читала специальную литературу, консультировалась со столичными специалистами. По ее словам, собака с первых дней стала лучшим другом для детей, особенно для Кирилла. Еще не обученным щенком, она очень тонко ловила его настроение, знала, когда нужно подойти и отвлечь.

Печеньку растили и воспитывали как щенка для канистерапии. Фото: Евгения Болховская

— Канистерапия, как и иппотерапия, и любая другая терапия с животными, это действительно потрясающая терапия! Ребята и животные словно на одной волне, словно понимают друг друга, как никто другой. И животное, будь то лошадь, дельфин, собака, — они готовы дарить свое внимание, свою поддержку, быть рядом здесь и сейчас, словно говорят: «Эй, все в порядке, ты можешь доверять мне, расслабься, давай будем изучать это удивительный мир вместе!». Это бесценный опыт, — говорит Ксения. — И да, в какой-то момент я поняла, что нам нужен такой четвероногий терапевт дома, потому что в течение дня может возникнуть множество ситуаций, при которых собака может задержать на себе внимание, отвлечь, переключить в другое русло эмоции ребенка, помочь ему сосредоточиться или расслабиться. У нас, конечно, уже были животные, но, вы знаете, собака ведь самый первый, самый верный и преданный друг человека, у нас с этими животными особый контакт. Поэтому именно канистерапия была для нас в приоритете.

Кирилл сейчас учится в музыкальной школе, играет на фортепиано и... органе! Пишет свою музыку, мечтает играть, как его кумир — органист Кэмерон Карпентер. Печенька хобби друга очень уважает. В щенячестве подпевала, когда он играл на фортепиано. Сейчас просто сидит рядом и наслаждается мелодией.

Корги стала хвостатой нянькой и для младшего брата Кирилла, восьмилетнего Юры. Утром она ответственно, по команде мамы, летит в детскую и будит парней. Благодаря ей ворчания и слез по утрам дома больше нет.

Юра с Печенькой. Фото: Евгения Болховская

Для Ксении корги стала настоящей помощницей. Фото: Евгения Болховская

ВЗЯЛИ С УЛИЦЫ КОШКУ С КОТЯТАМИ

В семье кроме собаки есть еще две кошки. И у них тоже особая история.

— У нас есть старенькая кошка Василиса и молодая Токката — имя ей выбрал Кирилл по своему любимому произведению И.С. Баха — «Токката фуга ре минор», Кирилл говорит — Токката фуга ре мурмур. И она действительно очень тактильная, с итальянского toccata (от toccare) переводится как трогать, касаться. А Василиса попала к нам уже взрослой, со своим именем, которое чрезвычайно подходит ей! Василиса Прекрасная и, безусловно, Премудрая! Это в прошлом уличная деревенская кошка, которую подкармливала моя бабушка. Все думали, что это кот, но внезапно Василиса окатилась. Бабушка хотела забрать ее и одного котенка к себе в дом — их было пять штук и все разноцветные. Но Василиса выхватила этого котенка прям у бабушки, и убежала в логово обратно к остальным котятам, бросила поверх них этого котенка, и сама сверху встала над ними с глазами «Ну ты чего, они же мои!». Бабушкино сердце дрогнуло от такого проявления материнской любви, и она забрала всю кошачью семью. В итоге мы пристроили всех котят, оставив себе Василису, — рассказывает Ксения.

Василису спасли с улицы. Фото: из архива героя публикации

МАМА-КОШКА ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО «КОТЕНКА»

Василиса появилась в доме, когда Кириллу был год. Она его воспринимала, как большого котенка, о котором тоже нужно заботиться.

— При любом его капризе достаточно было крикнуть: «Василиса!», и кошка прибегала с игрушкой, бросала ее на пол, и начинала потешно играть ею перед Кириллом, поглядывая на него, словно говоря: «Смотри, смотри, как я умею, не плачь, давай играть!». До сих пор она воспринимает его своим котенком, вылизывает по утрам, спит с ним. А когда у нас родился Юра, она не отходила от его кроватки, первая прибегала на его плач, а один раз даже укоряла меня! Дело было зимой, и мы вернулись с прогулки, на которой Юра уснул. Чтобы не будить его раздеванием, я прямо в одежде положила Юру на диван, укрыла одеялом, открыла окно и вышла из комнаты. Через некоторое время захожу к нему, проведать, а прямо на нем, распушившись в шар, лежит Василиса, греет, очень громкой мурлычет и очень недобро на меня смотрит. В ее глазах читалось: «Такая ты себе мать, замерзнет ребенок, отдувайся тут за тебя!». В общем, Василиса у нас не просто кошка, это настоящая Личность!

На вопрос, а как хвостатые уживаются под одной крышей, Ксения отвечает, что кошки были, мягко говоря, удивлены появлению в доме щенка. Василиса при первой встрече отвесила новому питомцу бескогтистый, но увесистый подзатыльник, — дала понять, с кем тут не стоит связываться. А Токката до сих пор осторожничает и обходит собаку стороной.

— Сейчас они вдвоем (Василиса и Печенька — прим. авт.) встречают у порога гостей, гипнотизируют на кухне разделочную доску с мясом и вообще живут душа в душу, избегая прямого общения. Токката же благодаря Печеньке научилась говорить «нет», если ей не нравится общение. До появления собаки, Токатта всегда безропотно терпела все проявления любви к ней детей, а сейчас научилась давать понять, что не в настроении общаться. Уметь выстраивать границы, это важно, — отмечает хозяйка лохматой компании.

Токката. Фото: из архива героя публикации

КОРЖОВКИ И ПОМОЩЬ ПРИЮТАМ

Ксения с детьми и Печенькой регулярно посещают коржовки. Это встречи владельцев корги и совместные выгулы собак. Почитать про них можно в наших материалах.

— Это очень атмосферное и дружелюбное сообщество, все склоки и возможные дрязги просто немыслимы на наших встречах, мы тепло общаемся, здорово проводим время. Это настоящая корги-семья! Чувство сплоченности и поддержки, которую всегда можно получить в нашем маленьком сообществе попросту уникальны, все благодаря организаторам — Дарье и Тихону, спасибо им огромное! Кроме того, это единственное массовое мероприятие, на которое с удовольствием ходит Кирилл, и на котором мне совершенно не страшно потерять его ненадолго из вида, потому что дружелюбность и отзывчивость всех участников коржовок создает максимальное чувство комфорта.

Печенька тоже обожает коржовки. Здесь можно побегать и поиграть с другими собаками. Фото: Евгения Болховская

В семье особое отношение не только к своим животным, но и ко всем четвероногим. Некоторое время Ксения помогала приюту «ЛИС» — это дом помощи животным, оставленным в садах. До пандемии мама посещала с детьми котокафе, где живут брошенные котейки. Да и все животные, которые появлялись в семье до Токкаты и Печеньки — это потеряшки и спасенные с улицы. Ксения рассуждает так:

— В нашей семье всегда по-особенному относились к животным, я считаю, это правильно. Это воспитывает в детях ответственность, доброту и сострадание.

И животные отвечают этой семье взаимной любовью.

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