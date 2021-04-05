К лету челябинском горсаду имени Пушкина появятся новые аттракционы

С прошлого года вход на площадку «У Лукоморья» стал бесплатным. Фото: Горсад им. А.С. Пушкина/vk.com

К 1 июня на площадке «У Лукоморья» в горсаду имени Пушкина обновят аттракционы. Старые, на которых выросло ни одно поколение, отправят на утилизацию. Поскольку денег на покупку новых нет, их возьмут в аренду.

— Мы хотим взять шесть аттракционов: такие, на которых дети смогут кататься сами и те, на которых можно кататься с родителями, — рассказал КП-Челябинск директор МАУ «Горсад им. А.С. Пушкина» Игорь Клеин.

В прошлом году администрация парка отменила плату за вход на «Лукоморье» и площадка стала пользоваться большим спросом. Напомним, ранее надо было заплатить 20 рублей за детский билет и 40 за взрослый. Активисты приложили отменить плату, подсчитав, что так аттракционы самого парка будут давать большую отдачу.

Что касается остального парка, то глобального обновления не будет. Напомним, в прошлом году в парке демонтировали старое колесо обозрения, ставить еще одно не планируется.

Тем временем в парке Терешковой, за который также отвечает МАУ «Горсад им. А.С. Пушкина» Игорь Клеин топят лед на модном катке. Теоретически он мог бы поработать еще недельку, но желающих мало.

— Люди накатались. Весна, все хотят на скакалках прыгать, — отмечает Игорь Клеин.

По аллеям, которые были залиты льдом, снова можно будет гулять. Также в парке планируется открыть прокат электромобилей для детей и поставить батут.

Напомним, в первые дни после открытия на каток выстраивались огромные очереди, даже коньков не всем хватало. Более того: спустя неделю после открытия пришлось ужесточить правила и поменять расписание и вот почему.

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